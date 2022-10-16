За словами Загороднюка, зараз Росія хоче за всяку ціну посадити Україну за стіл переговорів.

На восьмому місяці повномасштабного російського вторгнення в Україну Росія заявила про те, що збирається передати Білорусі комплекси Іскандер-М і частина штурмовиків Су-25 будуть модернізовані під технічну можливість нести ядерну зброю.

Про це в інтерв'ю Радіо НВ заявив голова правління Центру оборонних стратегій, колишній міністр оборони України Андрій Загороднюк.

"Вони заявили, що можуть передавати ракети-носії, можливість закріплювати ядерні заряди на літаках Білорусі. Це означає, що вони таким чином погрожують Україні, країнам Східної Європи, очікуючи, що країни Східної Європи злякаються і вимагатимуть щось робити, щоб домогтися ядерної деескалації", - зазначив експерт.

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За словами Загороднюка, зараз Росія хоче за всяку ціну посадити Україну за стіл переговорів.

"Все у РФ зараз підпорядковане одній ідеї: давайте якимось чином посадимо Україну за стіл переговорів. Поки все, що вони роблять, спрямоване виключно на це, тому що вони вже виснажені, у них не вистачає сил для продовження будь-яких наступальних дій. А ще вони бачать, що в України є сили для контрнаступальних дій, зупинити Україну не можуть і таким чином намагаються відсунути остаточну поразку", - заявив експерт.

Загороднюк також зазначив, що, продовжуючи ядерний шантаж, Росія шукає спосіб поповнити сили.

"Їм потрібен час, щоб відпочити, щоб поповнити сили, відновитися і натренувати тих мобілізованих, кого вони можуть знайти, які ще більш-менш адекватні, щоб підготувати більш-менш пристойні підрозділи. Зараз активно йде комунікаційна кампанія в Європі - "давайте все ж говорити про припинення вогню" і про переговори", - заявив Загороднюк.

Участь Білорусі у війні проти України:

З перших днів повномасштабного вторгнення РФ в Україну Олександр Лукашенко надав Путіну територію Білорусі в якості військового полігону. Саме з боку Білорусі рушили перші танки окупантів на північ України.

Зараз російські окупанти використовують повітряний простір Білорусі для нанесення ракетних ударів по українських містах.

Білорусь ремонтує для окупантів розбиту військову техніку, служить "хабом" для перекидання техніки для посилення сил окупантів в Україні, а також дозволила розмістити у себе іранські дрони.

На думку аналітиків, загроза з боку Білорусі зберігатиметься до кінця року.

При цьому Міноборони Білорусі публікує фотографії та відео прибуття російських військових, яких населення Білорусі нібито зустрічає "хлібом-сіллю". Лукашенко звинуватив Україну в підготовці нападу на Білорусь і ухвалив рішення про створення спільного з Росією угруповання військ.

Білоруські ЗМІ з посиланням на анонімні джерела повідомили, що Лукашенко ухвалив рішення про проведення прихованої мобілізації у Білорусі для доукомплектації бойових частин.

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