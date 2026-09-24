У Польщі горіла наземна станція Starlink, яка забезпечує зв’язок і для України, - Reuters

Внаслідок інциденту було порушено інтернет-зʼєднання.

Увечері середи, 23 вересня, на наземній станції супутникового зв'язку Starlink у Польщі сталася пожежа. Про це повідомляє Reuters з посиланням на віце-прем'єр-міністра Кшиштофа Гавковського.

Посадовець зазначив, що ця станція забезпечувала зв'язок для всього регіону, включно з Україною. За словами Гавковського, наразі системи вже працюють у штатному режимі.

"Вогонь охопив електростанцію та генератор; очевидно, що цей акт саботажу був навмисно розроблений для виведення станції з ладу – фактично відключивши інтернет-з’єднання... та порушивши доступ до інтернету для різних установ, включаючи українських військових", – заявив він.

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Він додав, що наразі не встановлено, що саме РФ причетна до цієї пожежі. Втім, він додав, що "багато ознак свідчать про те, що це узгоджується з новою російською доктриною нападу".

Видання відзначає, що з моменту повномасштабного вторгнення в Україну, Польща перебуває у стані підвищеної готовності до актів саботажу з боку РФ. Журналісти також нагадують нещодавні слова премʼєр-міністра Польщі, який заявив про те, що подібні акти саботажу є елементами гібридної війни РФ.

Напад РФ на Європу

Нагадаємо, раніше європейська розвідка повідомляла, що РФ готується напасти на НАТО вже в найближчі місяці. За їхніми даними, серед можливих сценаріїв російськох операцій можуть стати обмежене вторгнення, провокації під чужим прапором чи масштабну кампанію з метою впливу.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте раніше заявляв, що Росія чітко розуміє, які саме дії можуть активувати 5 статтю альянсу. Він також наголосив на тому, що НАТО має низку варіантів реагування на дії Росії нижче порогу ст. 5, додавши, що деякі з них можуть залишитися прихованими.

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