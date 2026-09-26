Підпал станції Starlink у Польщі: прокуратура перевіряє версію диверсії на замовлення РФ

Після пожежі біля станції знайшли пляшку із займистою речовиною, а записи камер підтвердили підпал. Правоохоронці з'ясовують, чи могла за цим стояти РФ.

Польська прокуратура розслідує пожежу на наземній станції Starlink у селі Воля-Кробовська як можливий акт саботажу. Правоохоронці перевіряють версію, що підпал могли здійснити за дорученням російських спецслужб, щоб порушити роботу мережі в Польщі та інших країнах Центральної й Східної Європи. Про це повідомило польське інформаційне агентство PAP із посиланням на речника Національної прокуратури Польщі.

Розслідування пожежі розпочав прокурор Мазовецького відділу Національної прокуратури. За словами речника прокуратури Пшемислава Новака, у справі є обґрунтована підозра, що зловмисники могли діяти в інтересах російських спецслужб.

"У справі є обґрунтована підозра, що зловмисники діяли за дорученням російських спецслужб та в інтересах іноземної розвідки проти Республіки Польща. Метою їхніх дій було порушити роботу мережі й інтернет-зв’язку системи Starlink у Польщі та інших країнах Центральної і Східної Європи", – заявив Новак.

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Водночас наразі підозр нікому не висували.

"Провадження відкрили за фактом події. Наразі нікому не повідомили про підозру", – зазначив Новак.

Що відомо про пожежу

Як повідомляв УНІАН, вогонь спалахнув пізно ввечері 23 вересня у розподільній шафі, до якої були підключені антени станції. Також пошкоджень зазнав генератор електроживлення.

Під час огляду місця події правоохоронці виявили біля згорілої розподільної шафи пляшку із займистою речовиною. Заступник міністра оборони Польщі Цезари Томчик закликав розглядати версію саботажу.

Заступник міністра внутрішніх справ і адміністрації Польщі Чеслав Мрочек повідомив, що зібрані матеріали, зокрема записи камер спостереження, підтверджують факт підпалу. Водночас він зазначив, що поки невідомо, чи був цей підпал диверсією.

Місце події оглянули правоохоронці та свідків допитали. У роботі також брали участь співробітники Агентства внутрішньої безпеки Польщі та Центрального слідчого бюро поліції.

Чому станція Starlink важлива

Наземні станції Starlink передають дані між супутниками та наземною інфраструктурою мережі. Термінал користувача передає сигнал супутнику, після чого трафік може надходити до наземної шлюзової станції або передаватися лазерним каналом іншому супутнику, який має доступ до наземного шлюзу.

У 2022 році польський урядовий портал повідомляв, що станція у Волі-Кробовській разом зі станцією в Каунасі обслуговувала Центральну Європу. Із польським вузлом також зв’язувалися супутники над Україною.

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