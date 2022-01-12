На 47-му році життя помер російський журналіст і телеведучий Михайло Зеленський.

Про це повідомляє Telegram-канал Baza.

За попередньою інформацією, причиною смерті став інсульт.

Заступник керівника телеканалу "Росія-Культура" Олександр Юхимович повідомив, що Зеленський разом з дружиною відпочивав у Домініканській Республіці.

Читайте такожУ Росії медсестра побила школяра за відмову від ін'єкції"Михайла у важкому стані встигли довезти до лікарні, де він помер, попри зусилля лікарів", - йдеться в повідомленні.

Михайло Зеленський народився 7 вересня 1975 року в Москві. Почав працювати на телебаченні в кінці 1990-х років.

З 2006 по 2010 рік працював ведучим на телеканалі "Росія-24". З 2011 по 2013 рік був ведучим ток-шоу "Прямий ефір" на каналі "Росія-1". В останні роки працював на телеканалі "Культура".

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