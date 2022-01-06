Білоруські миротворці сил ОДКБ прибули до Казахстану на п'яти літаках.

Білоруські миротворці сил ОДКБ прибули в Казахстан на п'яти літаках.

Чути постріли і досить гучні вибухи на вулиці Гоголя між вулицею Науризбай батира і проспектом Достик в Алмати. Про це повідомляє місцеве видання Vласть.

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В Алмати час від часу чути постріли в наступних частинах міста: Золотий квадрат, Нова площа, Кам'янка, мікрорайон Тастак, вулиця Момишули (між вулицями Толі бі і Рискулова).

Мобільний інтернет в більшості регіонів Казахстану досі залишається відключеним.

Розпочато кримінальне розслідування щодо учасників масових протестів.

Порушено кримінальну справи за фактами організації та участі в "масових заворушеннях", а також "актах тероризму".

На цей час створено міжвідомчу слідчо-оперативну групу до якої увійшли представники МВС, комітету нацбезпеки та інших силових відомств країни.

Санкції статей передбачають від восьми років в'язниці до довічного ув'язнення з позбавленням громадянства.

Протести в Казахстані: що відомо

У Казахстані з 2 січня проходять акції протесту. Люди вийшли на вулиці міст через підвищення цін на скраплений газ. Громадяни вимагають відставки президента, уряду і виступають проти корупції. Під час акцій правоохоронці застосовують силу до протестувальників, затримано сотні людей.

У зв'язку з акціями протесту президент країни Касим-Жомарт Токаєв прийняв відставку уряду. Тимчасове виконання обов'язків прем'єр-міністра він вирішив передати Аліхану Смаїлову.

Нурсултан Назарбаєв залишив посаду голови Ради Безпеки Казахстану. Раду Безпеки очолив Токаєв.

Президент Казахстану звернувся за допомогою до глав держав Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ). Війська РФ, Вірменії, Білорусі, Киргизстану і Таджикистану направлені в Казахстан на обмежений проміжок часу для"стабілізації та нормалізації обстановки".

МЗС України через акції протесту радить українцям утриматися від відвідування Казахстану.