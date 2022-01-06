Війська РФ прибувають разом зі своєю технікою.

Російські військові, що увійшли до складу сил Організації Договору про колективну безпеку, прибули в Казахстан. Військові ОДКБ нібито повинні стабілізувати ситуацію в країні.

Про це повідомили в прес-службі Міністерства оборони РФ.

"Літаки військово-транспортної авіації доставили перші підрозділи зі складу основних сил російського контингенту миротворчих сил ОДКБ на територію Республіки Казахстан", - йдеться в повідомленні.

Які підрозділи РФ відправлять до Казахстану

45-ї окремої бригади спеціального призначення ВДВ;

Іванівського з'єднання ВДВ;

Улянівського з'єднання ВДВ.

Читайте також"Миротворці" ОДКБ як інструмент для втілення мрії Володимира ПутінаЗазначено, що російські військові перекидаються в Казахстан зі штатною технікою.

"Миротворці направляються в республіку на обмежений за часом період для стабілізації і нормалізації обстановки. Основними їх завданнями стане охорона важливих державних і військових об'єктів, надання сприяння силам правопорядку Казахстану в стабілізації обстановки і повернення її в правове поле. Від Росії до складу миротворчих сил організації увійшли підрозділи і військові частини Повітряно-десантних військ", - зазначено в повідомленні російського військового відомства.

"Газові" протести в Казахстані - що відомо

З початку 2022-го року по всьому Казахстану почалися масові хвилювання, спровоковані зростанням цін на паливо. Старт дав місто Жанаозен, відомий подіями 2011 року, коли поліція відкрила вогонь по протестувальникам. Спочатку мирні демонстрації з економічними вимогами поступово переросли в жорсткі протистояння з представниками влади, а соціальні питання змінилися вимогами політичних змін.

У ніч з 4 на 5 січня протест радикалізувався і призвів до сутичок, погромам магазинів і банків, захопленню і руйнуванню державних установ - були спалені мерія Алмати і колишня резиденція президента країни, - а також стріляниною в силовиків з відібраної в ході протестів табельної зброї.

У відповідь на дії вулиці, президент Казахстану Токаєв відправив у відставку уряд, зняв з посади голови Ради безпеки свого попередника Нурсултана Назарбаєва (який займав беззмінно пост з 1991-го року) і пообіцяв задовольнити частину вимог активістів. Після радикалізації протестного руху Токаєв оголосив, що діятиме жорстко, ввів режим надзвичайної ситуації по всій країні, а після закликав на допомогу союзників по ОДКБ.

Читайте такожПосол Казахстану про ситуацію в країні: упродовж трьох днів ситуація буде під контролем6 січня організація Договору про колективну безпеку (ОДКБ) направила контингент в Казахстан. Передові підрозділи російських військових вже приступили до виконання завдань в цій країні. До складу контингенту увійшли підрозділи з Росії, Білорусі, Вірменії, Таджикистану та Киргизстану. За словами посла Казахстану в Києві посол Дархана Калетаєва, число військових ОДКБ не перевищить 3 тисяч людина.

Водночас влада Киргизстану відмовилися долучити свої війська проти протестувальників у Казахстані.

Режим НС триватиме в країні до 19 січня

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