У Німеччині дві партії хочуть припинити військову підтримку України

Впливу на зовнішню політику Німеччини ця пропозиція не матиме.

Німецькі ультраправі партії "Альтернатива для Німеччини" (АДН) та BSW планують внести до регіонального парламенту однієї з федеральних земель пропозицію щодо припинення військової підтримки України. Про це пише Reuters з посиланням на речника АДН.

Зазначається, що цю пропозицію планують розглянути в парламенті землі Саксонія-Ангальт вже наступного тижня. Водночас видання наголошує, що будь-яке рішення не матиме безпосереднього впливу на зовнішню політику Німеччини, яка є виключною компетенцією федерального уряду в Берліні.

Водночас, додають журналісти, такий крок лише підкреслює рішуче прагнення АДН припинити підтримку України та відновити зв'язки з Росією. Видання нагадує, що ця партія минулого місяця отримала найкращий результат, перемігши на земельних виборах у Саксонії-Ангальт. Втім, їй не вистачило голосів для отримання монобільшості. На тлі цього АДН розглядає співпрацю з іншою ультраправою партією BSW, яка так само тривалий час виступає проти підтримки України Німеччиною.

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Лідер АДН у Саксонії-Ангальт Ульріх Зігмунд заявив, що його партія використає будь-яку можливість, щоб чинити тиск на уряд канцлера Фрідріха Мерца. Їхня мета, за словами Зігмунда – "нарешті розпочати кампанію за припинення війни, а не за її продовження", та направлення грошей, які були надані Україні "для людей у Німеччині".

Допомога Україні від Німеччини

Нагадаємо, цими вихідними німецький канцлер Фрідріх Мерц разом зі своєю командою відвідав Київ. Під час спільної прес-конференції з Володимиром Зеленським, німецький лідер заявив про надання Україні нового пакета підтримки розміром у понад 1 млрд 300 млн євро.

Зазначається, що ці кошти підуть на допомогу Україні напередодні зими. Зокрема, йдеться про посилення ППО, підготовку до зими та допомогу Києву в енергетиці.

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