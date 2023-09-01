Міноборони США закликало Північну Корею не надавати зброю Росії для війни проти України.

Речник Міністерства оборони США бригадний генерал Патрик Райдер під час брифінгу розповів, де Росія шукає зброю та боєприпаси. Як повідомляє "Європейська правда", під час зустрічі з представниками ЗМІ він відповів на питання, чи закінчилася угода щодо озброєнь між групою Вагнера та КНДР, оскільки РФ та Північна Корея домовились про це ж на офіційному рівні.

"Вагнер", по суті, закінчив свою діяльність. Тому я думаю, що можна з упевненістю сказати, що там не ведеться багато переговорів. Але знову ж таки, ширше питання – це російський уряд, на який "Вагнер" працював, підтримуючи операції в Україні", – сказав посадовець.

Він уточнив: ширша проблема полягає в тому, що РФ шукає "режими-ізгої", включно з Іраном, щоб спробувати отримати додаткові боєприпаси, зброю.

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"Тому ми знову закликаємо Північну Корею не вести переговори з Росією і не надавати будь-які види боєприпасів, які можуть вбити невинних цивільних в Україні", – підкреслив речник.

Північна Корея та РФ, що відомо про співпрацю

Нагадаємо, що США попереджали: Північна Корея може надати більше зброї Росії, яку держава-агресор планує використовувати проти України, на територію якої вдерлася у лютому 2022 року. США ввели санкції щодо трьох організацій, які вони звинуватили в причетності до угод по зброї між Північною Кореєю і Росією. Справа в тому, що Північна Корея поставила в Росію певні ракети в минулому році, і з тих пір Кремль намагається придбати додаткові боєприпаси.

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