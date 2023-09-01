Речник Міністерства оборони США бригадний генерал Патрик Райдер під час брифінгу розповів, де Росія шукає зброю та боєприпаси. Як повідомляє "Європейська правда", під час зустрічі з представниками ЗМІ він відповів на питання, чи закінчилася угода щодо озброєнь між групою Вагнера та КНДР, оскільки РФ та Північна Корея домовились про це ж на офіційному рівні.
"Вагнер", по суті, закінчив свою діяльність. Тому я думаю, що можна з упевненістю сказати, що там не ведеться багато переговорів. Але знову ж таки, ширше питання – це російський уряд, на який "Вагнер" працював, підтримуючи операції в Україні", – сказав посадовець.
Він уточнив: ширша проблема полягає в тому, що РФ шукає "режими-ізгої", включно з Іраном, щоб спробувати отримати додаткові боєприпаси, зброю.
"Тому ми знову закликаємо Північну Корею не вести переговори з Росією і не надавати будь-які види боєприпасів, які можуть вбити невинних цивільних в Україні", – підкреслив речник.
Північна Корея та РФ, що відомо про співпрацю
Нагадаємо, що США попереджали: Північна Корея може надати більше зброї Росії, яку держава-агресор планує використовувати проти України, на територію якої вдерлася у лютому 2022 року. США ввели санкції щодо трьох організацій, які вони звинуватили в причетності до угод по зброї між Північною Кореєю і Росією. Справа в тому, що Північна Корея поставила в Росію певні ракети в минулому році, і з тих пір Кремль намагається придбати додаткові боєприпаси.