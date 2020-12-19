У Польщі різко погіршилося ставлення населення до церкви / REUTERS

Церква в Польщі втрачає своїх прихильників і є установою, діяльність якого поляки оцінюють негативно.

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Про це свідчить останнє опитування CBOS, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на О2.pl.

47% респондентів заявили, що вважають діяльність Римо-католицької церкви в Польщі "негативною". 41% вважає діяльність "позитивною".

Все це, швидше за все, пов'язано з недавніми гучними справами про виявлення педофілії серед священиків, а також з багатьма іншими випадками.

У березні 57% поляків позитивно оцінили діяльність церкви, тоді як негативно висловилися лише 32% респондентів.

Соціологи наголошують, що давно не було таких значних змін, на які, можливо, вплинули рішення Конституційного суду, які громадяни пов'язують з діяльністю католицької церкви.

Що цьому передувало

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Автор: УНІАН