Церква в Польщі втрачає своїх прихильників і є установою, діяльність якого поляки оцінюють негативно.
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Про це свідчить останнє опитування CBOS, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на О2.pl.
47% респондентів заявили, що вважають діяльність Римо-католицької церкви в Польщі "негативною". 41% вважає діяльність "позитивною".
Все це, швидше за все, пов'язано з недавніми гучними справами про виявлення педофілії серед священиків, а також з багатьма іншими випадками.
У березні 57% поляків позитивно оцінили діяльність церкви, тоді як негативно висловилися лише 32% респондентів.
Соціологи наголошують, що давно не було таких значних змін, на які, можливо, вплинули рішення Конституційного суду, які громадяни пов'язують з діяльністю католицької церкви.
Що цьому передувало
- 22 жовтня Конституційний суд Польщі оголосив рішення про те, що аборт через дефекти плоду суперечить Конституції, встановивши правову основу, яка рівносильна майже повній забороні на переривання вагітності в країні.
- Після цього у Варшаві та по всій країні почалися масові акції протесту.
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