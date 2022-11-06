МЗС Румунії також розкритикувало Росію за війну проти України.

Румунія відкинула твердження президента Російської Федерації Володимира Путіна, які наводять на думку про те, що країна нібито має територіальні претензії до України.

Міністерство закордонних справ Румунії у своїй заяві також роскритикувало Кремль за вторгення в Україну. У відомстві підтвердили підтримку незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України у її міжнародно визнаних кордонах.

"Міністерство закордонних справ Румунії відкидає твердження, висловлені президентом Російської Федерації у промові з нагоди Дня народної єдності, які помилково наводять на думку про територіальні претензії Румунії до України. МЗС наголошує, що агресивна війна, розпочата Росією 24 лютого, є серйозним та грубим порушенням принципів міжнародного права, зокрема суверенітету та територіальної цілісності України" , – йдеться у заяві.

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Війна в Україні: роль Румунії

Румунія підтримує Україну в її боротьбі за суверенітет та територіальну цілісність.

Так, у серпні 2022 року Румунія передала Збройним Силам України п'ятий пакет військової допомоги. Туди увійшли боєприпаси, стрілецька зброя та запчастини для військового обладнання.

Раніше міністр оборони Румунії Васіле Динку виступив із заявою про те, що західні країни повинні вести переговори з Росією про закінчення війни, навіть якщо вони закінчаться замороженим конфліктом.

Невдовзі після скандальної заяви Динку подав у відставку. Він наголосив, що його рішення подати у відставку пов’язане із тим, що він вважає неможливою його співпрацю з президентом Румунії, верховним головнокомандувачем армії.

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