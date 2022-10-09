США і країни Європи нібито повинні вести дипломатичні бесіди з Росією про гарантії безпеки для України.

Західні країни повинні вести переговори з Росією про закінчення війни, навіть якщо вони закінчаться замороженим конфліктом. У РФ є ресурси для продовження бойових дій. Необхідно домовитися про гарантії безпеки для України, адже влада нашої країни не погодиться на "несправедливу втрату територій".

Як передає портал G4 Media, такими заявами відзначився Міністр оборони Румунії Васіле Динку.

"Єдиним шансом на мир можуть бути переговори з Росією. Звичайно, це складні переговори. В ідеалі було б досягти ситуації переговорів, навіть якщо це закінчиться замороженим конфліктом, переговори все одно принесли б більше користі, ніж те, що відбувається зараз, знищення людських життів, матеріальних цінностей", — сказав Динку.

Відео дня

Міністр оборони Румунії вважає, що у РФ ще вистачає ресурсів для продовження війни. Тому "країни світу, НАТО, США" повинні домовитися з Росією про гарантії безпеки для України, адже "політичний клас в Україні на даний момент не може дозволити собі допустити несправедливу втрату території".

Переговори Росії з Україною: основна інформація

На початку жовтня президент України Володимир Зеленський ввів в дію рішення РНБО, згідно з яким наша країна буде вести переговори тільки з наступним президентом Росії.

"Саме Кремль робить абсолютно все, щоб ця війна могла завершитися тільки на полі бою, а не за столом переговорів. На різні українські пропозиції зупинити агресію і звільнити нашу територію Росія відповідає терором, злочинною мобілізацією і політичним фарсом", — заявив Зеленський.

За словами президента України, РФ не потрібні справжні переговори. Якби агресор шукав дипломатичне рішення, то "відреагував би на десятки наших пропозицій і спроб". Росія використовує тему переговорів, щоб виграти час.

Сьогодні, 9 жовтня, в ЗМІ з'явилася інформація про зустріч представників Росії, США, Франції, Німеччини та Великобританії. Організувати її збирається Туреччина, а основною темою переговорів буде "велика угода", до якої прагне Кремль.

Вас также могут заинтересовать новости: