Він вважає неможливою свою співпрацю з президентом Румунії.

Румунський сенатор та міністр оборони Васіле Динку, який стикнувся з критикою президента та однопартійців після суперечливих коментарів щодо війни Росії проти України, подав у відставку.

Про це він повідомив на своїй сторінці в Facebook.

"Сьогодні вранці я подав заяву про відставку з посади міністра національної оборони прем’єр-міністру Румунії Ніколає Чуке", – написав Васіле Динку, та опублікував повний текст цього звернення.

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Динку пише, що його рішення подати у відставку пов’язане із тим, що він вважає неможливою його співпрацю з президентом Румунії, верховним головнокомандувачем армії.

"Я вважаю за необхідне піти з цієї посади, щоб жодним чином не завдавати шкоди процесам прийняття рішень і програмам, … і не блокувати низку проектів, абсолютно необхідних для оптимального функціонування Міністерства національної оборони та румунської армії", – пише міністр.

Динку також подякував прем’єр-міністру за співпрацю та запевнив, що підтримуватиме його як сенатор, член парламенту Румунії.

Скандальні заяви Васіле Динку

60-річний Васіле Динку, міністр оборони та член панівної політсили Румунії, Соціал-демократичної партії, робив суперечливі заяви щодо ситуації в Україні після повномасштабного вторгнення на нашу території російських окупантів.

Зокрема, він заявляв, що західні країни повинні вести переговори з Росією про закінчення війни, навіть якщо вони закінчаться замороженим конфліктом. Мовляв, у РФ є ресурси для продовження бойових дій і необхідно домовитися про гарантії безпеки для України, адже влада нашої країни не погодиться на "несправедливу втрату територій".

Такі заяви очільника МО Румунії не знайшли підтримки ані з боку президента Клауса Йоханніса, який сказав, що лише уряд у Києві може вирішувати, з ким вести переговори, ані з боку лідера соціал-демократів Марселя Чолаку.

Минулого тижня заговорили про відставку Динку. Зокрема, Чіолаку на прес-конференції 17 жовтня заявив, що якби прем'єр-міністр Ніколає Чуке хотів відправити його у відставку, це питання має обговорити коаліція.

Чіолаку також на запитання журналістів зазначав, що у разі, якщо міністр погодиться піти у відставку, це буде взято до відома.

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