В Офісі президента України зазначають, що на Київщині близько 20 тис. приватних будинків потребують невідкладного ремонту.

Румунія готова підтримати відновлення України та очікує на детальну інформацію про об'єкти відбудови і Fast Recovery Plan.

Про це на зустрічі із заступником керівника Офісу президента України Кирилом Тимошенком сказав Надзвичайний і Повноважний Посол Румунії в Україні Александру Віктор Мікула.

Зазначається, що в ОП триває робота щодо залучення партнерів до реалізації Fast Recovery Plan та відновлення інфраструктури, постраждалої внаслідок повномасштабного російського вторгнення.

Відео дня

Тимошенко під час зустрічі з послом детально розповів про план відбудови та про створення спеціального Фонду відновлення.

Він також поінформував про ініціативу президента України Володимира Зеленського, відповідно до якої державам-партнерам, окремим містам і великому бізнесу пропонують взяти під патронат відновлення областей України, окремих об'єктів чи напрямів.

Заступник керівника ОП зауважив, що потреби України постійно оновлюються, оскільки війна триває і українські Збройні сили деокуповують нові території. Зараз, напередодні зими, актуальним є відновлення житла, мереж та іншої критичної інфраструктури.

Він додав, що частину робіт, зокрема найнагальніших, здійснюють бюджетним коштом, але ресурси України обмежені, тому потрібна допомога партнерів.

Мікула зі свого боку зазначив, що Румунія готова підтримати відновлення України та очікує на детальну інформацію щодо об'єктів і Fast Recovery Plan.

Він висловив зацікавленість у залученні румунських приватних осіб і компаній до процесу відновлення, що могло б прискорити відбудову України, оскільки надання бюджетних коштів потребує проходження бюрократичних процедур.

Під час зустрічі Тимошенко зазначив, що українські військові борються за звільнення Луганщини та остаточну деокупацію Харківщини. А в уже звільнених районах Харківської області гостро стоїть питання відновлення мереж, які були повністю зруйновані під час бойових дій.

У Сумській, Чернігівській та Київській областях найактуальнішою є допомога у відбудові осель громадян. За словами Тимошенка, на Київщині близько 20 тис. приватних будинків потребують невідкладного ремонту.

Як повідомляв УНІАН, раніше сьогодні, 27 вересня, голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба повідомив про підписання спільно з міністром закордонних справ Франції Катрін Колонною меморандуму про відбудову військового містечка в Гостомелі. Французька компанія планує відбудувати шість житлових будинків, школу та дитячий садок.

Вас також можуть зацікавити новини: