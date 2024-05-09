Мецола наголосила, що під час цієї критичної фази війни міжнародна підтримка України має збільшитися.

Європейцям треба зробити більше, щоб зруйнувати військову машину Путіна, закривши лазівки в режимі санкцій проти Росії. Про це президент Європарламенту Роберта Мецола сказала сьогодні під час виступу у Верховній Раді України.

Вона наголосила, що союзники України працюють над 14-м пакетом санкцій проти Путіна і його союзників, який передбачає, що сотні мільйонів євро російських активів будуть "заморожені в ЄС". За її словами, потрібно більше допомоги для України, бо Росія не демонструє ніяких ознак відмови від воєнних дій, тому Європа повинна бути готовою відповідати на загрози Кремля.

"Під час цієї критичної фази війни міжнародна підтримка України має продовжуватися і збільшитися. Росія не демонструє будь-яких ознак сповільнення, і ми не можемо це демонструвати. Росія й надалі робитиме те, що вона робить, і Європа повинна бути готовою відповідати на загрози Кремля. І ми це зробимо", - підкреслила Мецола.

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За її словами, Кремль хоче інше майбутнє, в якому України немає в Європі, де опущено залізну завісу, де право за силою. Вона зазначила, що Росія хоче повернення до минулого, де немає демократії, свободи і правди. Мецола наголосила, що до такого минулого ми не можемо повернутися ніколи.

"Нам потрібно зробити більше, щоб зруйнувати військову машину Путіна, закривши лазівки в нашому режимі санкцій", - підкреслила вона і додала, що потрібно надавати Україні оборонні системи, які необхідні, бо однієї "тільки доблесті тут не достатньо".

"Сміливість не може бути нашою єдиною стратегією захисту", - підкреслила Мецола. Вона наголосила, що ніколи нічого не можна вирішувати про Україну без України.

Мецола нагадала, що за місяць відбуватиметься оновлення Європарламенту, і вона вірить, що буде обраний "міцний парламент, який буде рішуче підтримувати Україну".

Наприкінці виступу з трибуни Верховної Ради України президент Європарламенту зацитувала українською мовою слова гімну: "Ще не вмерла України ні слава, ні воля".

Роберта Метсола сьогодні у Києві

Як повідомляв УНІАН, президентка Європейського парламенту Роберта Мецола сьогодні взяла участь у другому Міжнародному саміті міст і регіонів України. Президент Володимир Зеленський під час цього заходу зауважив, що Україна наблизилась впритул до фактичного старту переговорів про вступ до Європейського Союзу.

Глава держави сказав, що Україна та інші країни, які заслуговують бути в Євросоюзі, отримали статус кандидатів і розпочали підготовку до переговорів про членство.

У цьому зв'язку, як відзначив президент, у червні має розпочатись новий дуже важливий етап перемовин про вступ України.

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