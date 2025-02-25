Остаточно про умови угоди, ймовірно, Трампу і Зеленському доведеться поговорити особисто.

Україна та США наближаються до підписання угоди щодо українських корисних копалин. Нова версія документу є значно кращою, ніж попередні, але досі не містить гарантій безпеки для України, пише The New York Times.

Два поінформованих джерела сказали виданню на умовах анонімності, що станом на вечір понеділка переговори ще тривали. Тож умови угоди, яка не була остаточною, ще можуть змінитися.

Проект українсько-американської угоди, з яким ознайомився автор публікації, більше не містив вимоги про те, щоб Україна зобов’язалася надати Сполученим Штатам 500 мільярдів доларів доходу, отриманого від природних ресурсів. Також від України не вимагатиметься відшкодувати подвійну вартість майбутньої американської допомоги, що було однією з умов попереднього проекту.

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Але версія, отримана журналістами, показала, що Сполучені Штати не пропонують гарантій безпеки для стримування подальшої російської агресії, про які просила Україна.

Згідно з умовами проекту угоди, Україна відмовляється від половини своїх доходів від майбутньої монетизації природних ресурсів. Ці доходи будуть спрямовані до фонду, в якому Сполучені Штати будуть мати максимальний відсоток фінансових інтересів, дозволений законодавством США, але не обов’язково весь. Фонд реінвестуватиме доходи в Україну — хоча залишається незрозумілим, який відсоток. У ньому також йдеться, що Сполучені Штати продовжуватимуть довгострокову підтримку економічного розвитку України.

Керівниця київського аналітичного центру "Нова Європа", обрана Зеленським наступним послом України в НАТО, Альона Гетьманчук зізналася в коментарі NYT, що українцям важко адаптуватися до кардинального розвороту американської політики.

"Ми давно звикли до того, що США на нашому боці, і ми все ще потребуємо, щоб вони були на нашому боці", — сказала вона.

NYT зазначає, що угода про ресурси дозволить Трампу заявити, що він отримав велике фінансове благо для США, але разом з тим Україна може втратити власні гроші, потрібні на оборону. Однак, на думку Гетьманчук, марнославство Трампа все ж може зіграти на користь України.

"Без схвалення Україною потенційної угоди [про закінчення війни з РФ] Трамп не зможе бути великим миротворцем, яким себе називає. Він виглядатиме як президент, який не зможе виконати свою обіцянку. Йому потрібен Зеленський, щоб виконати цю миротворчу місію", — сказала вона.

Зрештою експерти кажуть, що Україна сама вирішує, чи продовжувати боротьбу. Вона значно збільшила виробництво власної зброї, виробляючи майже всі ударні безпілотні літальні апарати, які вона використовує на полі бою — це основний засіб націлювання на російські війська сьогодні.

Угода про ресурси: останні новини

Як писав УНІАН, США дуже сильно опираються включенню гарантій безпеки в угоду про українські ресурси. Київ зміг домогтися вилучення з проекту угоди найбільш проблемних пунктів, але питання про гарантії безпеки, ймовірно, будуть узгоджувати безпосередньо на зустрічі Трампа і Зеленського.

Тим часом ЄС запропонував Україні власний варіант угоди про корисні копалини. За словами голови Євроради Антоніу Кошти, Європа не вимагатиме від України жодних її природних ресурсів в обмін на допомогу.

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