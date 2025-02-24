За даними видання, Україна вже прибрала з проекту угоди найбільш проблемні питання.

Сполучені Штати Америки дуже сильно опираються включенню гарантій безпеки в угоду про постачання енергоресурсів.

Про це пише CNN, посилаючись на знайоме з перебігом переговорів джерело в Україні. За його словами, Київ вилучив з проекту угоди найбільш проблемні моменти та сподівається, що вони будуть обговорені під час зустрічі президентів Володимира Зеленського та Дональда Трампа:

"З нашого боку все готово. Ми завершили роботу над проектом. Ми зробили все можливе, щоб зробити умови прийнятними. У підсумку, це рамкова угода про те, як створити фонд відновлення України. Окремо передбачена угода про те, як він буде працювати".

Як зазначив співрозмовник, Україна сподівається, що питання гарантій безпеки винесуть на розгляд лідерів під час церемонії підписання угоди. Наразі Київ чекає на відповідь американської сторони.

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Угода про корисні копалини між Україною та США

Раніше повідомлялося, що Київ та Вашингтон перебувають на фінальному етапі переговорів щодо угоди про доступ до українських корисних копалин.

Спочатку президент Володимир Зеленський відмовився підписати запропоновану угоду, пояснивши це відсутністю гарантій безпеки для України, несправедливими умовами розподілу прибутків та юридичною недосконалістю документа.

Також український лідер звернув увагу на те, що попередня військова допомога від США надавалася як грант, а не як позика, тому вимога компенсації у вигляді частки українських ресурсів є необґрунтованою.

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