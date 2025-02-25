Голова Євроради Антоніу Кошта говорив, що ЄС не вимагатиме від України жодних її природних ресурсів в обмін на допомогу.

У понеділок Євросоюз запропонував Україні власну угоду щодо "критично важливих матеріалів".

Як повідомляє Politico, єврокомісар з промислової стратегії Стефан Сежурне заявив, що представив альтернативну пропозицію українським чиновникам. Вони зустрілися в Києві під час візиту Єврокомісії, приуроченого до третьої річниці початку війни Росії проти України.

За словами єврокомісара Сежурне, 21 із 30 критично важливих матеріалів, необхідних Європі, можуть бути надані Україною в рамках "взаємовигідного партнерства".

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"Додаткова цінність Європи полягає в тому, що ми ніколи не попросимо угоди, яка не буде взаємовигідною", - сказав чиновник, натякаючи на Дональда Трампа.

Деталі європейської угоди поки що не відомі.

Варто зазначити, що раніше в коментарі Суспільному голова Євроради Антоніу Кошта говорив, що ЄС не вимагатиме від України жодних її природних ресурсів в обмін на допомогу.

"В останні три роки Європейський союз був великим донором з підтримки України, і ми робимо це для України, для українців, а також для європейської безпеки", - зазначив він.

Угода щодо корисних копалин зі США

Пропозиція ЄС прозвучала на тлі обговорення угоди щодо природних ресурсів між Україною та США. Першим ідею надати доступ до видобутку рідкоземельних металів в Україні в обмін на військову допомогу озвучив український президент Володимир Зеленський. Це зацікавило президента США Дональда Трампа, який у межах угоди зажадав від Києва відшкодувати $500 млрд, які, за його словами, вже "були витрачені Вашингтоном на підтримку України".

Пізніше американський лідер заявив, що Вашингтон дуже близький до підписання угоди, і воно може відбутися в Овальному кабінеті Білого дому вже наступного тижня - за участю президента Зеленського.

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