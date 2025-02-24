Новий уряд США, сформований із адептів руху "Зробимо Америку великою знову", поводиться вкрай агресивно.

Україна веде важкі переговори із США про надання американцям доступу до українських ресурсів в обмін на гарантії безпеки і подальшу допомогу. Американці поводяться вкрай агресивно і навіть "по-хамськи", пише The Economist із посиланням на українських посадовців, які побажали залишитися анонімними.

Так, один зі співрозмовників видання заявив, що це "не переговори, а здирництво". При цьому українські чиновники кажуть, що їхні зустрічі з командою Трампа є настільки незвичайними, що вони дивляться документальні фільми, щоб дізнатися про його стиль ведення переговорів. Єдине, що вже зрозуміло – це високий рівень агресії, притаманний трампістам.

З 12 лютого загалом обговорювалися вже три версії угоди: "погана", "краща" і "катастрофічна", висунуті щоразу іншими представниками Білого дому. Ідея запропонувати США доступ до корисних копалин України в обмін на майбутню військову допомогу та запрошення до НАТО початково виникла у Києва ще у вересні. Але Трамп перевернув цю ідею з ніг на голову і розглядає українські ресурси як компенсацію за допомогу, яку вже надала Америка.

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Згідно з останньою, "катастрофічною" версією угоди, кажуть українські чиновники, Київ мав передати 50% майбутніх державних прибутків від природних ресурсів та інфраструктури, такої як порти, до нового інвестиційного фонду, що належить уряду Сполучених Штатів. Внески триватимуть, доки фонд не отримає 500 мільярдів доларів – саме стільки, на думку Трампа, Америка витратила на допомогу Україні з початку війни, що не є правдою.

"Якщо ми підпишемо це в тому вигляді, в якому воно є, завтра нас викинуть з посади, і розлючений натовп нас лінчує", – зізнався журналістам один зі співрозмовників видання.

Першу, "погану" версію угоди 12 лютого привіз до Києва новопризначений міністр фінансів США Скотт Бессент. Він дав Зеленському годину, щоб підписати документ, але президент попросив більше часу. "Кращу" версію угоди за два дні по тому привезли на Мюнхенську конференцію віце-президент США Джей Д. Венс і спецпредставник Трампа з питань України Кіт Келлог. Обидві ці пропозиції не містили обіцянок допомогти Україні в обороні, окрім пункту про захист фактично видобутих ресурсів.

Після цього Україна представила зустрічну пропозицію. Але 20 лютого американці приголомшили українців третьою, "катастрофічною" версією угоди. Цього разу процесом керував Говард Лутнік, щойно призначений міністр торгівлі США.

"Забудьте про всі попередні домовленості, сказали Україні, і звикайте до ідеї передачі ресурсів з незначною віддачею взамін. Погоджуйтеся або відмовтеся — і програйте війну", – пише The Economist.

Одна з теорій полягає в тому, що версія угоди від Лутніка була покаранням за те, що Київ не пристав на перші дві версії угоди. Відмова українців роздратувала американського президента.

Високопоставлений український чиновник заявив автору публікації, що переговори є "хамськими", але "це не найгірше, що може бути". "Все інше, що станеться пізніше, буде гірше", – сказав він, а The Economist додав, що ці переговори відбуваються на тлі чуток про можливе блокування зв’язку Starlink для України і повну зупинку американської допомоги.

Угода про українські ресурси: останні новини

Як писав УНІАН, Україна відмовилася підписувати угоди про ресурси у тій версії, в якій Трамп вимагав від України передати їй права на 500 мільярдів доларів доходів від українських корисних копалин. За словами президента Зеленського, він не підпише "те, що виплачуватимуть 10 поколінь українців". Також він зауважив, що в угоді мають бути прописані гарантії безпеки для України.

Тим часом міністр фінансів США Скотт Бессент стверджує, що запропонована Україні угода вже містить "неявні" гарантії. Він переконаний, що Путін не стане нападати на Україну знову, доки США матимуть тут економічний інтерес.

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