Україна має пропонувати зараз якісь рішення до того, як союзники не запропонували українське членство в Альянсу.

Україна вступить до НАТО в межах кордонів 1991 року, інший формат не обговорювався. Про це в інтерв'ю РБК-Україна заявила віцепрем'єрка з європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина.

Коментуючи дискусї про так звані "гібридні варіанти" членства, наприклад коли гарантії Альянсу будуть розповсюджуватися на територію, яку контролює Україна де-факто, вона зазначила, що Україна "має пропонувати зараз якісь рішення до того, як союзники не запропонували українське членство в Альянсі".

Водночас вона додала, що Україна буде чути всіх союзників, буде вести перемовини з кожною з 32 держав-членів НАТО.

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"Ми не будемо ніколи ставити питання стосовно певних обмежень чи перерозподілу у питанні членства в НАТО. Є Україна в межах кордонів 1991 року, суверенна, незалежна країна, яка приєднується до НАТО", - сказала віцепрем'єрка.

За її словами, вже на етапі, коли мова буде йти про ратифікацію рішення про приєднання України до НАТО, Україна буде спілкуватись з усіма щодо цього.

"Але на даному етапі між Україною і союзниками не створено жодного формату, де такі дискусії можуть мати місце", - зазначила Стефанішина.

Вступ України до ЄС і НАТО

Лідери НАТО погодились прибрати вимогу про ПДЧ для України. Зокрема, прем'єр-міністр Денис Шмигаль на форумі "Україна 2024. Незалежність" сказав, що Україна хоче бути технічно готовою до вступу до ЄС і до НАТО одразу після перемоги.

На саміті НАТО 2023 року країни-члени Альянсу зняли вимогу про план дій щодо членства для України, однак запрошення досі не надали.

Країни-партнери вже неодноразово заявляли, що українці не зможуть приєднатися до Альянсу, поки на їхній території триває війна.

У липні генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг сказав, чи може Україна вступити до НАТО "частинами". За його словами, існують різні моделі, але він хоче бути "обережним у висловлюваннях щодо того, яке саме рішення можна буде застосувати для України".

При цьому Столтенберг наголосив, що вже є "дуже сильний політичній меседж від усіх країн-союзників, що Україна стане членом НАТО" і що шлях до членства України є незворотнім.

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