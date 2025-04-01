Українська сторона працює з американськими колегами з метою узгодження взаємовигідного тексту для підписання.

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга розкрив подробиці підготовки і узгодження до підписання нової угоди про корисні копалини із США.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Сибіга сказав на спільній пресконференції з міністром закордонних справ Литви Кястутісом Будрісом.

"Підтверджую, що Міністерство закордонних справ 28 березня дипломатичними каналами отримало новий текст так званої угоди щодо мінеральних ресурсів від американської сторони", - повідомив Сибіга.

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"Зараз ми отримали пропозицію на розвиток, і відповідно новий текст угоди", - додав Сибіга.

Він відзначив, що Україна має своє законодавство щодо опрацювання такого типу документів, і вже розпочато "проходження внутрішньодержавних необхідних процедур".

Також Сибіга підтвердив започаткування консультацій з американською стороною щодо тексту угоди. Перший раунд, за його словами, вже відбувся.

Сибіга запевнив, що українська сторона налаштована на підписання документу, який би відповідав національним інтересам, як США, так і України.

"Ми вважаємо, що текст угоди, який передбачатиме посилену присутність потужного, крупного американського бізнесу - це також внесок до безпекової інфраструктури України. Це завжди важливо - посилення присутності американського бізнесу на території України. Тому, цей процес триватиме, і ми будемо працювати з американськими колегами для досягнення взаємоприйнятного тексту для підписання", - пояснив позицію України Сибіга.

Угода США й Україні про корисні копалини

За даними Reuters, президент США Дональд Трамп нещодавно заявив, що Зеленський намагається вийти з угоди щодо корисних копалин. Водночас, як пригрозив Трамп, якщо це станеться, то у Зеленського будуть великі проблеми.

23 березня видання The Wall Street Journal написало, що нова домовленість надасть Вашингтону широкі повноваження над економікою України, однак проблема в тому, що українська сторона напевно не зможе прийняти її умови.

Видання зазнчило, що за рахунок грошей від видобутку копалин буде покриватися борг за надання допомоги США Україні під час війни з РФ. Водночас у документі жодного слова не йдеться про те, скільки грошей піде на відновлення самої України.

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