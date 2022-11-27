У суботу, 26 листопада, на східному кордоні Естонії приступили до роботи п'ятеро українських прикордонників, які допомагають місцевим колегам, діляться своїм досвідом і за потреби беруть участь в опитуванні тих, хто перетинає кордон.
Як повідомляє видання ERR, українські прикордонники прибули до східного кордону Естонії за сприяння Європейського агентства з охорони кордонів Frontex.
Прикордонники з України працюють на прикордонних пунктах Нарва і Лухамаа. За їхньою допомогою естонські колеги зможуть краще зрозуміти шлях біженців, які прибувають з України, а також їхній подальший напрямок, щоб ефективніше надавати їм допомогу.
За словами голови відділу прикордонної охорони Департаменту поліції і прикордонної охорони Егерта Белічева, департамент шукав різні способи залучення українських колег до східного кордону Естонії.
"Нашим прикордонникам і чиновникам Frontex на східному кордоні доводиться нелегко: щодня серед сотень людей вони повинні виділяти тих, хто дійсно рятується втечею від війни, і тих, хто не має права приїжджати в Естонію. Українські прикордонники можуть допомогти нам знаннями та інформацією", – сказав Белічев.
Він додав, що українські колеги працюватимуть в Естонії спочатку місяць, після чого буде прийнято рішення щодо продовження їхнього відрядження. Витрати на відрядження українських прикордонників відшкодовує Frontex.
Війна в Україні: роль Естонії
У вівторок, 18 жовтня 2022 року, парламент Естонії схвалив резолюцію, у якій засуджує спробу РФ анексувати окуповані українські території та оголошує російський режим терористичним.
Крім того, Естонія передала українським військовим дрони, які були конфісковані у громадянина Росії при спробі незаконно перетнути кордон весною цього року.
Раніше прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас заявила, що її країна не надаватиме притулок громадянам Росії, які прагнуть виїхати за кордон у зв'язку з оголошеною там частковою мобілізацією.