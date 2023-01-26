Журналісти з'ясували, що ракети по Україні запускають літаки, заправлені паливом з німецькими компонентами.

Найбільший виробник нафтопродуктів в Німеччині компанія Wintershell Dea, ймовірно, поставляла компоненти авіаційного палива для російських бомбардувальників, що завдають удари по Україні. Про це пише німецьке видання Spiegel.

Згідно з даними журналістського розслідування, німецька компанія поставляла в Росію парафін через спільне з російським "Газпромом" підприємство. Цей парафін використовується при виготовленні авіаційного палива, яким потім заправляли російські бомбардувальники.

Зокрема згадується ракетний удар по житловій багатоповерхівці у Дніпрі 14 січня та по торговому центру у Кременчуці у червні 2022 року. В обох випадках російські ракетоносці злітали з авіабази "Шайківка", де базуються надзвукові бомбардувальники Ту-22М3, здатні випускати ракети класу Х-22.

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За даними видання, ці бомбардувальники могли бути заправлені саме тим паливом, яке було виготовлено з використанням парафіну компанії Wintershell Dea.

Відзначається, що німецька компанія, попри критику, продовжувала працювати на російському ринку, хоча багато її конкурентів з числа іноземних паливних компаній вважали за краще піти.

"Давно створена компанія стала символом недобросовісних західних сировинних компаній, які все більше купували в Росії і, незважаючи на всі сигнали тривоги, потрапили в залежність від Путіна, інвестуючи мільярди", – пише видання.

17 січня Wintershell Dea все ж заявила про намір вийти з Росії. Формально через те, що "Росія більше не є надійним економічним партнером". Однак журналісти прямо пов'язують цю заяву з ракетним ударом Росії по багатоповерхівці в Дніпрі 14 січня.

При цьому наголошується, що після виходу німців спільне з "Газпромом" підприємство залишиться в Росії і продовжить використовувати своє обладнання для для виробництва авіаційного гасу – "за рахунок мільярдних інвестицій Німеччини", зроблених в попередні роки.

Ракетний удар по багатоповерхівці в Дніпрі

14 січня під час чергової хвилі ракетних ударів по Україні росіяни влучили в житлову багатоповерхівку в Дніпрі. У результаті влучання один з під'їздів будинку повністю обвалився, загинули щонайменше 44 особи.

Як розповіли військові, ворог стріляв дуже потужною, але неточною ракетою Х-22. Відомо, що ракета не була перехоплена українською ППО і влучила саме туди, куди летіла.

При цьому серед росіян ця трагедія викликала бурю захоплення і насмішок.

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