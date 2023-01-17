Внаслідок удару загинули 44 особи, з яких п’ятеро дітей, а також травмовано 79 людей, з яких 16 дітей.

Пошуково-рятувальні роботи на місці ракетного удару по житловому будинку у Дніпрі завершено.

"О 13:00 17 січня пошуково-рятувальні роботи у м. Дніпро на місці ракетного удару завершено", - йдеться у повідомленні Держслужби з надзвичайних ситуацій.

Зазначається, що загалом врятовано 39 осіб, з них – шість дітей.

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Внаслідок удару загинули 44 особи, з яких п’ятеро дітей, а також травмовано 79 осіб, з яких 16 дітей.

Крім того, отримано 47 повідомлень про безвісти зниклих осіб, з яких 23 особи встановлено загиблими, чотири особи знайдені живими у родичів та в лікарнях.

Російський удар по будинку у Дніпрі: подробиці

14 січня російські терористи влучили ракетою у багатоповерхівку в Дніпрі, де мешкали понад 1,1 тис. людей. Вибухом було повністю знищено одну з секцій будинку.

Росіяни вдарили по житловому будинку ракетою Х-22. Її спроектували ще в Радянському Союзі, щоб знищувати морські угруповання та авіаносні групи. Таку ракету може запускати лише 52-й гвардійський бомбардувальний авіаційний полк Російської Федерації.

Правоохоронці ідентифікували російських військових, які причетні до ракетного удару по Дніпру. До вчинення цього злочину причетні декілька десятків військовослужбовців країни-агресора.

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