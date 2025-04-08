В акаунті прем'єра Чехії розмістили фейк про напад РФ

Крім того, зловмисники, які отримали доступ до акаунту політика, залишили реакцію на нові мита від США.

Невідомі зламали акаунт премʼєр-міністра Чехії Петра Фіали у соціальній мережі X, який налічує 366 700 підписників. Це сталося вранці вівторока, 8 квітня.

Як повідомила речниця Фіали Люсі Міхут Єсаткова у коментарі Reuters, зловмисники не тільки заволоділи доступом до акаунту, але й залишили на ньому фейкові дописи, зокрема про нібито напад Росії на чеських солдатів.

"Повідомлення про напад на чеських солдатів не відповідає дійсності", - заявила вона.

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Цей допис з'явився на офіційному акаунті Фіали чеською мовою, але згодом його було видалено. Йшлося про те, що російські війська нібито атакували чеські частини біля кордону з Калінінградом.

Крім того, зловмисники опублікували дописи чеською та англійською мовою з реакцією на нові тарифи США. Їх теж видалили.

Загроза з боку Росії

Нагадаємо, раніше Федеральна розвідувальна служба Німеччини дійшла висновку, що Росія сприймає відносини із Заходом як системний конфлікт і готується до великої війни з НАТО.

Зазначалося, що Кремль готовий використовувати силу для досягнення своїх цілей і до кінця десятиліття може бути повністю готовий до "широкомасштабної конвенційної війни". За оцінкою литовської спецслужби VSD, Москва поки що не в змозі напасти на весь альянс, але може "перевірити НАТО" шляхом проведення обмеженої військової операції проти однієї або кількох країн-членів.

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