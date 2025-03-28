Росія накопичує сили для широкомасштабного конфлікту.

Росія сприймає відносини із Заходом як системний конфлікт і готується до великої війни з НАТО. Про це йдеться в новій доповіді Федеральної розвідувальної служби Німеччини (BND) і Бундесверу, пише BILD.

Як ідеться у звіті, Кремль готовий використовувати силу для досягнення своїх цілей і до кінця десятиліття може бути повністю готовий до "широкомасштабної конвенційної війни".

При цьому, за оцінкою литовської спецслужби VSD, Москва поки що не в змозі напасти на весь альянс, але може "перевірити НАТО" шляхом проведення обмеженої військової операції проти однієї або кількох країн-членів, щоб з'ясувати, наскільки серйозно НАТО поставиться до своїх зобов'язань.

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У доповіді німецької розвідки підкреслюється, що незважаючи на зосередженість російських військ в Україні, російські військово-повітряні сили і флот залишаються боєздатними. І в разі закінчення війни в Україні російські частини можуть бути швидко перекинуті до кордонів із країнами Балтії.

При цьому наголошується, що "російські втрати відновлюються", а оборонна промисловість країни виробляє більше, ніж потрібно для поточного конфлікту.

"Військові витрати Росії зростають у рекордному темпі - у 2025 році вони досягнуть близько 120 мільярдів євро, що становить понад 6% ВВП. Порівняно з 2021 роком військовий бюджет фактично збільшився в чотири рази. За планами Кремля, чисельність армії має зрости до 1,5 мільйона осіб, а обсяги озброєння і техніки на кордоні з НАТО - збільшитися на 30-50%", - попереджають у розвідці Німеччини.

Війна Росії і НАТО

Раніше президент Литви Гінатас Науседа заявив, що його країна готується до можливого наступу Росії на країни НАТО до 2030 року.

А військовий експерт, історик Зенке Найтцель вважає, що напад Росії на Литву можливий уже цієї осені.

При цьому глава Бюро національної безпеки Польщі генерал Даріуш Луковскі, у разі війни з Росією Польща зможе протриматися лише один-два тижні, а потім у неї закінчаться боєприпаси. При цьому деяких видів озброєння країні вистачить лише на 5 днів.

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