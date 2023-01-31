Депутат Європарламенту вважає, що жорстоке вторгнення Росії є лише спробою Путіна відновити Радянський Союз.

Росія, можливо, не вторгалася в Україну, якби не вихід Великої Британії зі складу Євросоюзу. Таку несподівану думку висловив бельгійський депутат Європарламенту Гі Вергофстадт.

За його словами, "об'єднана Європа, безумовно, у питаннях оборони, мала б величезне значення" у боротьбі з Путіним, пише Politico.

Колишній уповноважений Європейського парламенту з Brexit вважає, що сильної та об'єднаної Європи з Британією у складі ЄС могло бути достатньо, щоб відмовити Володимира Путіна від його повномасштабного вторгнення в Україну.

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"Я думаю, може бути, без Brexit не було вторгнення. Я не знаю, я припускаю, що він побачив би набагато сильнішу і об'єднану Європу з іншого боку", - сказав він.

"Жорстоке вторгнення Росії не має нічого спільного з розширенням НАТО, воно не має нічого спільного з... Європейським союзом. Це дійсно спроба Путіна відновити старий Радянський Союз", - підкреслив Вергофстадт.

Він також висловив надію, що Велика Британія одного разу знову приєднається до ЄС, і що Україна теж може приєднатися до блоку, "чому б не протягом п'яти років?".

Вихід Британії з ЄС

Велика Британія вийшла з Євросоюзу в 2020 році, з 1 січня 2021 року на неї перестали поширюватися правила ЄС. Торговельна угода з ЄС була підписана і схвалена в останні дні 2020 року.

Через рік після виходу Великої Британії з ЄС більше половини британських виборців заявили, що вони розчаровані результатами Brexit.

Вторгнення РФ в Україну

Росія вторглася в Україну 24 лютого 2022 року під приводом захисту населення окупованих РФ районів Донбасу, "денацифікації" і "демілітаризації" українців.

Напередодні Росія висунула Києву ультиматум, який містив гарантії щодо невступу України до НАТО, скорочення кількості армії, статусу російської мови тощо. За даними джерел Reuters, тоді перший заступник голови Кремля Дмитро Козак нібито отримав згоду Києва щодо гарантій невступу України в НАТО, але російський президент Володимир Путін цю "угоду" відкинув, розширивши цілі "військової операції".

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