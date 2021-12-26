Великобританія вийшла з ЄС в 2020 році, з 1 січня 2021 року на неї перестали поширюватися правила ЄС.

Через рік після виходу Великобританії з ЄС більш ніж половина виборців у Великобританії заявили, що вони розчаровані результатами Brexit.

Про це йдеться в результатах опитування, проведеного інститутом дослідження громадської думки Opinium, повідомляє The Guardian.

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Згідно з опитуванням, більше ніж 60% виборців вважають, що Brexit пройшов погано або гірше, ніж вони очікували.

42% британців, які проголосували за вихід Британії з ЄС у 2016 році, мають негативну думку про Brexit.

26% шанувальників Brexit сказали, що все пройшло гірше, ніж очікувалося. 16% тих, хто проголосував за Brexit, сказали, що вони очікували, що все піде погано.

86% опитаних, які проголосували за членство в ЄС, сказали, що все було навіть гірше, ніж вони очікували.

Лише 14% опитаних сказали, що Brexit пройшов краще, ніж очікувалося.

Вихід Британії з ЄС