Через рік після виходу Великобританії з ЄС більш ніж половина виборців у Великобританії заявили, що вони розчаровані результатами Brexit.
Про це йдеться в результатах опитування, проведеного інститутом дослідження громадської думки Opinium, повідомляє The Guardian.
Читайте такожThe Guardian: Велика Британія тріщить по швах, розпад країни почався
Згідно з опитуванням, більше ніж 60% виборців вважають, що Brexit пройшов погано або гірше, ніж вони очікували.
42% британців, які проголосували за вихід Британії з ЄС у 2016 році, мають негативну думку про Brexit.
26% шанувальників Brexit сказали, що все пройшло гірше, ніж очікувалося. 16% тих, хто проголосував за Brexit, сказали, що вони очікували, що все піде погано.
86% опитаних, які проголосували за членство в ЄС, сказали, що все було навіть гірше, ніж вони очікували.
Лише 14% опитаних сказали, що Brexit пройшов краще, ніж очікувалося.
Вихід Британії з ЄС
- Великобританія вийшла з ЄС у 2020 році, з 1 січня 2021 року на неї перестали поширюватися правила ЄС. Торговельна угода з ЄС була підписана і схвалена в останні дні 2020 року.
- Громадянам Великобританії почали видавати паспорти без "Євросоюзу" на обкладинці.
- У листопаді 2020 року прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон і прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо оголосили, що їхні країни уклали тимчасову торгову угоду.