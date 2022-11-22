Великобританія вийшла з ЄС у 2020 році, з 1 січня 2021 року на неї перестали поширюватися правила ЄС.

Міністр фінансів Великобританії Ендрю Гріффіт, виступаючи в Палаті громад, заявив про те, що Brexit може принести та вже приносить "величезні переваги", проте не зміг назвати жодної конкретної вигоди від Brexit.

Про це повідомляє Bloomberg, зазначивши при цьому, що, за словами Гріффіта, "ми ніколи не маємо повертатися назад" і підтримувати відносини з Брюсселем, які "засновані на дотриманні законів ЄС".

Як йдеться у матеріалі, коли Пітер Грант (Гленротес) з SNP запропонував назвати хоча б одну з переваг, які дав Brexit, Гріффіт сказав, що у нього недостатньо часу, щоб перерахувати їх усі.

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Його коментарі наступили за повідомленнями про те, що уряд розглядає можливість поставити Великобританію на шлях більш тісних зв'язків з Європейським союзом, що викликало паніку серед прихильників жорсткого Brexit.

Вихід Британії з ЄС

Великобританія вийшла з ЄС у 2020 році, з 1 січня 2021 року на неї перестали поширюватися правила ЄС. Торговельна угода з ЄС була підписана і схвалена в останні дні 2020 року.

Громадянам Великобританії почали видавати паспорти без "Євросоюзу" на обкладинці.

У листопаді 2020 року прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон та прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо оголосили, що їхні країни досягли тимчасової торгової угоди.

Через рік після виходу Великобританії з ЄС більш ніж половина виборців у Великобританії заявили, що вони розчаровані результатами Brexit.

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