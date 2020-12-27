Лікарню евакуювали й закрили, а пацієнтів перевели до державної лікарні у Каїрі.

В Єгипті у результаті пожежі в приватній лікарні на околиці Каїра, де лікували хворих на COVID-19, загинуло щонайменше семеро людей і декілька постраждали.

Про це з посиланням на місцеві ЗМІ повідомляє Reuters.

Читайте такожЩе дві країни повідомили про випадки нового штаму коронавірусу – ЗМІЗазначається, що пожежа сталася у суботу в лікарні Міср Аль Амаль приблизно за 30 км на північний схід від центру Каїра. Лікарню евакуювали та закрили, а пацієнтів перевели до державної лікарні в Каїрі.

Згідно з попереднім розслідуванням, причина виникнення пожежі – несправність електромережі.

Слід зауважити, що за останній тиждень в Єгипті різко зросла кількість офіційно підтверджених випадків коронавірусу. Експерти у галузі охорони здоров’я та деякі урядовці заявляють, що реальні цифри можуть бути набагато вищими через низький рівень державного тестування на ПЛР та виключення приватних результатів тестів із даних міністерства.

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Автор: Аліна Вишневська