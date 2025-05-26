В Євросоюзі вважають жахливими останні російські повітряні напади на мирні міста України.

В Європейському Союзі готові посилити тиск на Росію, аби змусити її погодитися на мир. В ЄС чекають, що цьому прикладу слідуватимуть й інші міжнародні партнери.

Про це висока представниця ЄС із зовнішньої та безпекової політики Кая Каллас сказала перед початком засідання Ради ЄС на рівні міністрів з розвитку.

Каллас відзначила, що розглянуть ситуацію в Україні.

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"Ці атаки на Київ цілковито жахливі. Очевидно, що Росія збільшила тиск на Україну. Вона дійсно бомбардує Україну, і ми бачили найсмертоносніші атаки. Тож, від нас залежить, щоб чинити тиск на Росію для того, аби вона також захотіла миру. Ми готові зробити це з європейського боку, і ми сподіваємось, що інші міжнародні партнери слідуватимуть цьому прикладу", - наголосила Каллас.

Війна в Україні - останні новини

Останні три ночі поспіль російські загарбники завдали по мирним містам України комбіновані ракетно-дронові атаки.

Цієї ночі Повітряні сили ЗСУ збили усі дев'ять крилатих ракет Х-101 і знешкодили 288 ворожих БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів.

На переконання президента Володимира Зеленського, міжнародним партнерам, і у першу сергу США, треба зосереджувати зусилля на дієвому тиску на Росію, а не на "діалоги". Саме такий тиск має припинити російський повітряний терор.

Європейський Союз готує 18-й пакет санкцій проти РФ. Зокрема, розглядається можливість відключення понад 20 банків від міжнародної системи платежів SWIFT, зниження граничних цін на російську нафту і заборону на будівництво газопроводу "Північний потік".

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