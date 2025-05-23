У заяві підкреслюється, що жодна країна, яка підтримує військову агресію Росії, не зможе отримати прибуток від відновлення України.

Країни "Великої сімки" засудили війну Росії проти України і заявили, що продовжать вивчати всі можливі варіанти тиску, зокрема подальше посилення санкцій. Про це йдеться у спільному комюніке країн G7.

"Ми підтверджуємо, що, згідно з нашими відповідними правовими системами, суверенні активи Росії в наших юрисдикціях залишатимуться знерухомленими, допоки Росія не припинить своєї агресії та не заплатить за шкоду, завдану Україні", - ідеться в тексті.

Також у G7 постановили, що жодна країна, яка підтримує військову агресію Росії, не зможе отримати прибуток від масштабної відбудови України. про це йдеться у спільному комюніке країн G7.

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"Ми згодні працювати разом з Україною над тим, щоб жодна країна або організація, або організації з цих країн, які фінансували або постачали російську військову машину, не мали права отримувати прибутки від відновлення України", - ідеться в заяві.

Крім того, у G7 пообіцяли підтримку у відновленні та реконструкції України і наголосили, що мобілізація приватного сектору відіграватиме в цьому важливу роль.

Зокрема, країни "Великої сімки" обіцяють "допомогти побудувати впевненість інвесторів, шляхом двосторонніх і багатосторонніх ініціатив". Серед цих ініціатив - спроба якомога швидше скасувати "повну заборону" на надання в нашій країні страхових послуг міжнародними компаніями.

"Ми продовжимо координувати підтримку та сприяти ранньому відновленню та відбудові України, зокрема під час Конференції з відновлення України, що відбудеться 10-11 липня в Римі", - підсумували в G7.

Заява G7

Раніше ЗМІ повідомляли, що США нібито виступили проти обіцянки подальшої підтримки України та фрази про протиправність війни, яку розв'язала Російська Федерація в заяві "Великої сімки".

22 травня міністр фінансів Німеччини Ларс Клінгбайль заявив, що Україна може розраховувати на сильну солідарність і суттєву підтримку з боку країн G7.

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