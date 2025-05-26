Російський диктатор Володимир Путін нічними атаками проти українського мирного населення демонструє, наскільки зневажає світ.

Президент України Володимир Зеленський наголошує, що світовій спільноті, і зокрема Сполученим Штатам Америки, зусилля треба витрачати на тиск на Росію, а не на "діалог". Тільки завдяки демонстрації сили можна припинити російські нічні повітряні атаки проти мирного населення.

Як повідомив глава держави у соціальній мережі Facebook, всю ніч працювали українські сили захисту неба та рятувальники.

"Російська армія застосувала проти наших міст і громад найбільшу кількість дронів від початку повномасштабної війни. 355 ударних безпілотників, більшість з яких – "шахеди". Також було 9 крилатих ракет. На жаль, є поранені люди та ураження цивільної інфраструктури", - відзначив Зеленський.

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Як наголошує президент, тільки відчуття повної безкарності може дозволяти Росії завдавати таких ударів та ще й постійно збільшувати масштаб.

"У цьому немає жодного значного військового сенсу, але є значний політичний сенс. Таким чином Путін демонструє, наскільки він зневажає світ, який витрачає більше зусиль на "діалог" із ним, ніж на тиск", - підкреслив Зеленський.

У цьому зв'язку, глава держави відзначає, що як і будь-якого злочинця, Росію можна поставити в рамки тільки силою.

"Тільки завдяки силі – силі Сполучених Штатів, силі Європи, силі всіх націй, які поважають життя, – можна досягти повного припинення цих ударів і реального миру. На збільшення російських ударів варто відповідати збільшенням санкцій. На ігнорування Росією дипломатії та відмову навіть від припинення вогню треба відповідати блокуванням російських фінансів і торгівлі російською нафтою", - констатує Зеленський.

Він дякує всім у світі, хто просуває саме такий сильний порядок денний.

"Росія повинна завершити цю свою війну. А щоб це сталося, треба позбавити ресурсів їхнє бажання воювати", - додав президент.

Що відомо про останні атаки Росії

Як повідомляв УНІАН, російські окупанти в черговий раз атакували Україну дронами і ракетами.

Цієї ночі Повітряні сили ЗСУ збили усі 9 російських крилатих ракет повітряного базування Х-101. Також знешкоджено 288 ворожих БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів.

233 дрони збито вогневими засобами ураження, 55 – локаційно втрачені/подавлені РЕБ. Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у 5 локаціях, а також падіння збитих ударних БпЛА у 10 локаціях.

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