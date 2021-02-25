Аукціон відбудеться 25 березня.

У Парижі виставили для широкої публіки картину Ван Гога, яка завжди була в приватних колекціях. Її продадуть на аукціоні.

Читайте такожУ Карибському морі елітна яхта протаранила причал і кілька човнів (відео)Про це пише BBC.

Картина "Вулична сцена на Монмартрі" створена в 1887 році. Відтоді вона була у членів однієї родини.

Тепер полотно виставили на продаж в аукціонному домі Sotheby's в Парижі, Амстердамі та Гонконзі.

Аукціон відбудеться 25 березня, експерти очікують отримати за картину до 8 млн євро.

"Поява на ринку твору такого високого калібру та ще й з такої важливої серії - це без сумніву дуже значна подія", - розповіли в Sotheby's.

Відзначається, що Ван Гог створив "вуличну сцену на Монмартрі" у 1886-87 роках неподалік від вулиці, зображеної на полотні.

Вам може бути цікаво

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: УНІАН