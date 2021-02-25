У Парижі виставили для широкої публіки картину Ван Гога, яка завжди була в приватних колекціях. Її продадуть на аукціоні.
Читайте такожУ Карибському морі елітна яхта протаранила причал і кілька човнів (відео)Про це пише BBC.
Картина "Вулична сцена на Монмартрі" створена в 1887 році. Відтоді вона була у членів однієї родини.
Тепер полотно виставили на продаж в аукціонному домі Sotheby's в Парижі, Амстердамі та Гонконзі.
Аукціон відбудеться 25 березня, експерти очікують отримати за картину до 8 млн євро.
"Поява на ринку твору такого високого калібру та ще й з такої важливої серії - це без сумніву дуже значна подія", - розповіли в Sotheby's.
Відзначається, що Ван Гог створив "вуличну сцену на Монмартрі" у 1886-87 роках неподалік від вулиці, зображеної на полотні.
Вам може бути цікаво
- У Лондоні королівська опера продала портрет директора майже за 13 мільйонів фунтів (відео)
- Картину Боттічеллі продали на аукціоні за рекордні $92 мільйони (фото)
- У французький музей повернули картину Сіньяка, викрадену за участі українців
- В Італії в квартирі знайшли вкрадену картину Леонардо да Вінчі
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram