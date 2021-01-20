Співробітників Верховного суду США у Вашингтоні екстрено евакуювали з будівлі через загрозу вибуху.
Читайте такожІнавгурація Джо Байдена у Вашингтоні: онлайн-трансляція церемонії, фото, відео (оновлюється)Про це в Twitter повідомив кореспондент телеканалу NBC Марк Сегрейвс.
Пізніше він уточнив, що в будівлі суду не виявили вибухового пристрою.
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Як пише CNN з посиланням на представника суду, в установу дійсно надійшло повідомлення із загрозою вибуху, проте його співробітників не евакуювали.
За словами Алекса Марквардта з CNN, біля будівлі збільшилася кількість Національної гвардії.
Як відомо, будівля Верховного суду США розташована навпроти Капітолію, де проходить церемонія інавгурації Джо Байдена.
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