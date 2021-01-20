Будівля суду розташована навпроти Капітолію, де Джо Байден повинен прийняти присягу.

Співробітників Верховного суду США у Вашингтоні екстрено евакуювали з будівлі через загрозу вибуху.

Читайте такожІнавгурація Джо Байдена у Вашингтоні: онлайн-трансляція церемонії, фото, відео (оновлюється)Про це в Twitter повідомив кореспондент телеканалу NBC Марк Сегрейвс.

Пізніше він уточнив, що в будівлі суду не виявили вибухового пристрою.

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Як пише CNN з посиланням на представника суду, в установу дійсно надійшло повідомлення із загрозою вибуху, проте його співробітників не евакуювали.

За словами Алекса Марквардта з CNN, біля будівлі збільшилася кількість Національної гвардії.

Як відомо, будівля Верховного суду США розташована навпроти Капітолію, де проходить церемонія інавгурації Джо Байдена.

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Автор: УНІАН