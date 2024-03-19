За словами Ханії, він високо цінує позицію Росії в підтримці палестинського народу.

Голова політбюро терористичного угруповання ХАМАС Ісмаїл Ханія привітав Володимира Путіна з переобранням на п'ятий термін на "виборах", які відбулися на вихідних.

"Ханія, голова політбюро руху ХАМАС, надіслав вітальне послання президенту Росії Володимиру Путіну з нагоди його переобрання на пост президента Російської Федерації", - ідеться в повідомленні, розміщеному в телеграм-каналі руху.

За словами Ханії, він високо цінує позицію Росії в підтримці палестинського народу.

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"ХАМАС сподівається на зміцнення уз дружби і розширення шляхів спільного співробітництва з Росією і бажає президенту успіхів в інтересах російського народу", - наголошується в повідомленні.

Раніше Путіна привітали президенти Ірану, Єгипту, Венесуели, Туреччини, Узбекистану, Казахстану, Азербайджану, голова КНР Сі Цзіньпін, прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян, наслідний принц Саудівської Аравії Мухаммед бен Сальман Аль Сауд, глава КНДР Кім Чен Ин, а також Олександр Лукашенко.

Вибори Путіна в РФ - деталі

18 березня Центральна виборча комісія Росії заявила, що на псевдовиборах виграв Путін. Йому "намалювали" 87,28% голосів. Крім того, у ЦВК стверджували, що явка була рекордною - 77,4%. Франція, Німеччина, Польща, Латвія та Велика Британія розкритикували проведення виборів в умовах цензури.

Сполучені Штати Америки вважають недемократичними президентські вибори в Росії. Таку заяву зробив заступник спікера Державного департаменту Ведант Патель.

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