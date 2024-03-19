Він нібито набрав 87,3% голосів виборців.

Сполучені Штати Америки вважають недемократичними президентські вибори в Росії. Таку заяву зробив заступник речника Державного департаменту Ведант Патель.

Він зазначив, що Штати не вітатимуть Путіна з перемогою. "Це був неймовірно недемократичний процес", - сказав Патель, нагадавши про арешт і дискваліфікацію опонентів, а також про смерть опозиційного політика Олексія Навального в колонії.

"Швидше за все, він залишиться президентом Росії, але це не виправдовує його самовладдя", - цитує представника Держдепу The Guardian.

Вибори в Росії: реакція інших країн

Президентські вибори проходили з 15 по 17 березня. Повідомлялося про безліч скандальних інцидентів на виборчих дільницях: росіяни підпалювали "коктейлі Молотова", а також обливали урни для голосування зеленкою.

ЦВК оголосила про перемогу Путіна на виборах із 87,3% голосів. Водночас у низці країн, серед яких Франція, Німеччина, Польща, Латвія і Великобританія, розкритикували проведення виборів в умовах цензури.

Путіна привітала Туреччина, Саудівська Аравія, Малі, ОАЕ, Індія, Китай, Казахстан, Таджикистан, Азербайджан, Білорусь, Іран, М'янма, Болівія, Куба, Нікарагуа і Венесуела.

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