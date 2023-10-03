Причиною послужила заява глави російської зовнішньої розвідки.

Міністерство закордонних справ Словаччини викликало представника російського посольства через висловлювання директора Служби зовнішньої розвідки Росії Сергія Наришкіна.

Той 28 вересня заявив, що вибори в Словаччині "навряд чи можна сприймати як демократичне і вільне від зовнішнього впливу волевиявлення народу". За словами Наришкіна, США нібито посилили втручання у вибори і закликають "відкинути химеру моралі і використовувати будь-які засоби для досягнення необхідного результату".

Наришкін заявляв, що Вашингтон розраховує на перемогу партії "Прогресивна Словаччина". У підсумку на парламентських виборах перемогла проросійська партія Smer-SD.

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В заявіа МЗС йдеться, що вони висловлюють рішучий протест проти неправдивої заяви спецслужби РФ. "Ми розглядаємо подібну свідомо поширювану дезінформацію як неприпустиме втручання Російської Федерації у виборчий процес у Словацькій Республіці, яка, будучи незалежною, суверенною і демократичною державою, гарантує своїм громадянам чесний і прозорий виборчий процес", - йдеться в повідомленні.

Вони закликали РФ припинити дезінформаційну діяльність, оскільки вона підриває їхні відносини, а також суперечить принципам міжнародних відносин.

Вибори в Словаччині: що відомо

Нагадаємо, 30 вересня в Словаччині пройшли позачергові парламентські вибори, на яких перемогла опозиційна партія Smer-SD, очолювана екс-прем'єром Робертом Фіцо.

Smer-SD підтримали майже 23% виборців, тоді як "Прогресивна Словаччина" і "Голос" не набрали і 20%.

Робер Фіцо заявив, що "у людей в Словаччині є проблеми побільше, чим Україна", коментуючи військову допомогу українцям.

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