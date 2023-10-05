Вона зазначила, що така передача - найменше, що може зробити її країна.

Найкращий спосіб забезпечити захист Бельгії - це передати Україні винищувачі F-16.

Таку думку висловила міністр закордонних справ Бельгії Хаджа Лабіб в інтерв'ю бельгійському телеканалу RTBF. "Ми попросили міністра оборони Людівін Дедондер зробити аналіз, щоб зрозуміти, чи можемо ми відправити Україні F-16. Нам потрібно отримати об'єктивні дані, перш ніж прийняти рішення, яке буде виходити за рамки навчання та обслуговування. Думаю, що будучи частиною "коаліції F-16", це (надання - ред.) найменше, що ми можемо зробити", - сказала міністр.

"Коли чую, як кажуть, що нам потрібні ці літаки для захисту, я вважаю, що найкращий спосіб захистити Бельгію, це направити ці літаки Україні, яка воює і знаходиться не далі 2000 км від Брюсселя", – додала міністр.

Бельгія та надання F-16

Минулого місяця уряд країни вперше допустив можливість передачі Україні старих F-16 у міру їх виведення з експлуатації, але це може зайняти кілька років.

Нагадаємо, Бельгія приєдналася до "коаліції F-16", очолюваної Нідерландами і Данією, і погодилася допомогти Києву в отриманні цих американських винищувачів і підготовці льотчиків.

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