Пілот з позивним Moonfish зазначив, що літаки не "чарівна паличка".

Навчання українських льотчиків на винищувачах F-16 знаходиться на початковому етапі. Ці літаки можуть вплинути на хід війни, але не є "чарівною паличкою".

"Терміни, які називають (6 місяців, - УНІАН) – приблизно ті, які ми зараз розглядаємо. Вони реалістичні, і за авіаційними мірками дуже стиснуті... Може здаватися людині зі сторони, що це дуже довго, але все-таки наші сусідні країни переходили багато років на цю авіаційну техніку... Дуже амбітний план, але я не бачу ніяких підстав вважати, що він не виконається", - розповів льотчик Повітряних сил ЗСУ з позивним Moonfish, який проходить навчання на F-16, в ефірі телемарафону.

За його словами, програмне забезпечення для симуляторів має справжні карти території України, тому захисники неба "літають" вдома. При цьому льотчик вказав, що інструктори "дуже мотивовані", але наростити необхідну кількість винищувачів складне завдання.

Водночас Moonfish впевнений, що F-16 здатні вплинути на хід війни, але не вважає їх "чарівною паличкою", завдяки якій відразу настане перемога.

Винищувачі F-16 для України - останні новини

До коаліції з навчання українських пілотів увійшли Данія, Нідерланди, Бельгія, Канада, Люксембург, Норвегія, Польща, Португалія, Румунія, Швеція та Велика Британія. Українські військові вже приступили до теоретичної частини розробленої програми. Повітряні сили ЗСУ показали, як українські пілоти вчаться керувати винищувачами F-16.

У свю чергу спікер Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат зазначив, що для злагодженої бойової роботи по захисту неба F-16 у різних країнах авіаційної коаліції навчатимуться багато українських фахівців, щоб якомога ефективніше і швидше приступити до боротьби з російськими окупантами.

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