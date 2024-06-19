Інцидент потрапив на пряму трансляцію, яку проводили ЗМІ Північної Кореї.

Під час візиту в КНДР кремлівських міністрів вигнали із зали. Річ у тім, що росіяни увірвалися в приміщення раніше, ніж північнокорейський лідер Кім Чен Ин.

Як повідомляє The Moscow Times, кадри інциденту потрапили на пряму трансляцію, яку проводили ЗМІ Північної Кореї. Росіян вигнав корейський чиновник.

Першим до зали увійшов міністр закордонних справ Сергій Лавров. Він охав від втоми, сідаючи за стіл, після чого нарікав, що чимось забруднився. Поруч із Лавровим сіли за стіл перший віце-прем'єр Денис Мантуров та віце-прем'єр Віталій Савельєв. На кадрах трансляції також помітні віце-прем'єр РФ Олександр Новак, міністр оборони Андрій Бєлоусов, міністр охорони здоров'я Михайло Мурашко та голова Роскосмосу Юрій Борисов.

"Вийдіть у хол", - наказав росіянам чиновник КНДР за кадром.

"А навіщо ми сюди зайшли? Ви б відразу попередили", - відповів хтось з урядової делегації.

"Спочатку увійде наш керівник", - відповів кореєць.

На цих словах трансляція переривається, після чого йдуть кадри порожньої зали засідань, де трохи пізніше починаються російсько-корейські переговори в розширеному складі на чолі з Володимиром Путіним і Кім Чен Ином.

Путін у КНДР - останні новини

Нагадаємо, вночі Путін уперше за 24 роки прибув до Північної Кореї. Візит запланований на два дні, країни мають підписати договір про стратегічне партнерство.

Напередодні візиту Путін опублікував статтю, в якій подякував КНДР за підтримку Росії у війні, а також заявив, що вони готові до "тісної взаємодії, щоб зробити міжнародні відносини більш демократичними і стабільними".

На думку аналітиків, візит Путіна може мати наслідки далеко за межами поля бою в Україні. Це значний крок до партнерства, що ґрунтується на спільній ворожості до Заходу та його союзників. На думку викладача політики в Оксфордському університеті Едварда Гауелла, зустріч двох диктаторів розширює їхні можливості та поглиблює глобальні лінії розломів.

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