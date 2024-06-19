Спеціально до приїзду Путіна льотне поле застелили червоним килимом, а на шляху проходження кортежу розвісили його величезні портрети.

Представники ЗМІ, які стали очевидцями приїзду кремлівського диктатора Володимира Путіна в КНДР, описують те, що відбувається, як масштабну пропаганду лідерів обох країн.

"Сьогодні Володимир Путін прибув із візитом у Пхеньян. Північнокорейський диктатор Кім Чен Ин зустрів російського колегу з розмахом, який оглядачі Bild Жанна Плауманн і Марк-Олівер Рюле називають "божевільним пропагандистським шоу", - пише Bild.

Зазначається, що льотне поле застелили червоним килимом, на який виставили клумби з квітами, а Кім особисто зустрів Путіна в аеропорту Пхеньяна і провів до автомобіля.

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За маршрутом проходження кортежу вивісили портрети Путіна. Уздовж доріг вишикували тисячі людей, які розмахували прапорами Росії та КНДР.

Журналісти помітили, що "радісний натовп" діє за сигналами тих, хто відповідальний за "масовку". Наприклад, дітям із прапорцями голосно віддають команди жінки-виховательки, які стоять за спинами неповнолітніх.

"На площі вивісили портрети обох диктаторів поруч. Вони (диктатори - УНІАН) разом проїхали стоячи на лімузині-кабріолеті Mercedes. На честь Путіна організували військовий парад. Навколо площі висіли плакати російською мовою", - ідеться в публікації.

Як зазначається, на переговорах Путін і Кім відкрито заявили, що КНДР підтримує війну Росії в Україні. Кремлівський диктатор заявив про спільну боротьбу країн із "нав'язуваною впродовж десятиліть гегемоністською імперіалістичною політикою США і сателітів" щодо РФ. При цьому Кім констатував: нині відносини Пхеньяна і Москви значно кращі, ніж за часів СРСР.

Путін у КНДР - останні новини

Нагадаємо, вночі Путін уперше за 24 роки прибув до Північної Кореї. Візит запланований на два дні, країни мають підписати договір про стратегічне партнерство.

Напередодні візиту Путін опублікував статтю, в якій подякував КНДР за підтримку Росії у війні, а також заявив, що вони готові до "тісної взаємодії, щоб зробити міжнародні відносини більш демократичними і стабільними".

На думку аналітиків, візит Путіна може мати наслідки далеко за межами поля бою в Україні. Це значний крок до партнерства, що ґрунтується на спільній ворожості до Заходу та його союзників. На думку викладача політики в Оксфордському університеті Едварда Гауелла, зустріч двох диктаторів розширює їхні можливості та поглиблює глобальні лінії розломів.

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