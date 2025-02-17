Кремлівський диктатор Володимир Путін хоче швидко закінчити війну, заявив президент США Дональд Трамп. Крім того, за його словами, їхня зустріч може відбутися вже дуже скоро.
Також Трамп, після участі в автоперегонах серії NASCAR Cup Daytona 500, підкреслив, що президент України Володимир Зеленський візьме участь у мирних переговорах між Росією і США.
"Він буде залучений", - коротко зазначив Трамп.
Інші заяви Дональда Трампа
У своєму спілкуванні з журналістами Трамп знову сказав, що Росія має потужну військову машину. І що раніше вони перемогли Гітлера та Наполеона.
Раніше УНІАН повідомляв, що Трамп хоче відновити переговори про денуклеаризацію з Китаєм і РФ. "Коли ми все владнаємо, то я хочу, щоб одна з перших зустрічей, яку я хочу провести, була з головою Сі Цзіньпіном з Китаю і президентом Росії Путіним. І я хочу сказати, давайте скоротимо наш військовий бюджет удвічі", - сказав президент США журналістам у Білому домі.
Крім того, він пояснив, чому спочатку зателефонував Путіну, а не Зеленському. "Ми повинні з'ясувати, чи хоче Росія укласти угоду чи ні. Я знаю, що Зеленський хоче укласти угоду", - заявив Трамп.