Трамп також відповів, чи буде місце Зеленському за столом переговорів.

Кремлівський диктатор Володимир Путін хоче швидко закінчити війну, заявив президент США Дональд Трамп. Крім того, за його словами, їхня зустріч може відбутися вже дуже скоро.

Також Трамп, після участі в автоперегонах серії NASCAR Cup Daytona 500, підкреслив, що президент України Володимир Зеленський візьме участь у мирних переговорах між Росією і США.

"Він буде залучений", - коротко зазначив Трамп.

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Інші заяви Дональда Трампа

У своєму спілкуванні з журналістами Трамп знову сказав, що Росія має потужну військову машину. І що раніше вони перемогли Гітлера та Наполеона.

Раніше УНІАН повідомляв, що Трамп хоче відновити переговори про денуклеаризацію з Китаєм і РФ. "Коли ми все владнаємо, то я хочу, щоб одна з перших зустрічей, яку я хочу провести, була з головою Сі Цзіньпіном з Китаю і президентом Росії Путіним. І я хочу сказати, давайте скоротимо наш військовий бюджет удвічі", - сказав президент США журналістам у Білому домі.

Крім того, він пояснив, чому спочатку зателефонував Путіну, а не Зеленському. "Ми повинні з'ясувати, чи хоче Росія укласти угоду чи ні. Я знаю, що Зеленський хоче укласти угоду", - заявив Трамп.

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