Прогнозується, що навесні 2024 року Росія мобілізує 200 тисяч військових і почине новий наступ в Україні.

Видання The Telegraph опублікувало новий сценарій, яким може бути напад Росії на країни НАТО. Йому будуть передувати кілька фаз.

Журналісти видання вважають, що підготовка до конфронтації з НАТО початися може навесні 2024 року. Прогнозується, що Росія мобілізує 200 тисяч військових і почне новий наступ в Україні на тлі проблем з підтримкою Києва з боку західних партнерів.

Друга фаза очікується влітку 2024 року. Прогнозується, що Росія націлиться на країни Балтії за допомогою кібератак і буде розпалювати хвилювання серед етнічних росіян.

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Вже восени 2024 року РФ може використовувати заворушення як привід для початку військових навчань у Білорусі та зміцнення Калінінграда.

Взимку 2024 року Росія може розпалити прикордонний конфлікт у Сувалкській затоці між Польщею та країнами Балтії.

П'ятою фазою називають саму конфронтацію: "Оскільки Росія протистоїть силам НАТО, Путін буде вирішувати, чи починати наступ на цю територію".

Зазначається, що російська економіка продовжує піддаватися західним санкціям. Повторне подвоєння або потроєння військових витрат призведе до банкрутства країни через кілька років. На думку авторів матеріалу, у РФ недостатньо ресурсів для того, щоб створити загрозу для західних країн.

Загроза війни між РФ і НАТО

Нещодавно видання Bild опублікувало можливий сценарій нападу РФ на НАТО. Згідно з ним, Москва почне готуватися до атаки вже в 2024 році. Самі ж бойові дії почнуться в 2025-му.

Готуватися до війни з Росією закликали і в Польщі. Так, міністр закордонних справ країни Радослав Сікорський сказав, що Росії краще не намагатися нападати на Альянс, тому що вона програє.

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