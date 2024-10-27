Грант Шаппс зазначив, що після України війна прийде на територію Тайваню.

Багато хто не розуміє важливість прийдешньої війни в Індо-Тихоокеанському регіоні. Уникнути фізичного конфлікту між Китаєм і Тайванем - це не тільки захист принципів свободи і демократії, а й глобальні економічні наслідки.

Колишній міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс у своїй колонці для The Times пише, що китайська блокада Тайваню призведе до всесвітнього дефіциту напівпровідників, які потрібні для смартфонів, ноутбуків, пральних машин, авто та іншої техніки. Інфляція злетить до небес, робочі місця будуть скорочені. Світ може зануритися в глибоку рецесію, яка коштуватиме трильйони і порушить роботу всіх галузей - від технологій до оборони, що, ймовірно, перевершить фінансові збитки від пандемії Covid-19 і війни в Україні.

В інтересах усього світу не допустити блокади Тайваню. За словами Шаппса, є можливість послати чіткий сигнал китайському керівництву, що силове підпорядкування сусідньої демократичної країни ніколи не буде прийнятним.

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Майже 1000 днів тому, після такого ясного сигналу, Путін пішов на Київ. Він сподівався встановити свій контроль за кілька днів, але українці не були готові до того, що їхню демократію розчавить сусід. Британія першою з союзників України прийняла виклик, надавши зброю, навчання і розвіддані, щоб допомогти протистояти вторгненню Путіна.

"Наша роль була ключовою, тому що, як неодноразово говорив мені президент Зеленський, без Британії не було б і сьогоднішньої значною мірою вільної України. Ми переконували, подавали приклад і соромили інші країни, змушуючи їх приєднатися до нас. Це екзистенційне випробування для Заходу. Ми заявили, що неприйнятно, щоб демократична Україна зазнала вторгнення більшого автократичного сусіда. Ми пообіцяли підтримку, запровадили санкції, надали зброю і навчання", - пише екс-міністр оборони Великої Британії.

При цьому він вказав, що Китай та інші авторитарні держави хочуть, щоб Захід зазнав поразки, бо вони не дбають про демократію і права своїх громадян, адже їхня мета - змінити світовий порядок на догоду власним тоталітарним режимам.

"Якщо ми зараз не зробимо все необхідне для того, щоб Путін програв, то ми страждатимемо від наслідків не лише в Європі, а й в Індо-Тихоокеанському регіоні та в усьому світі. Ціна дозволу на застосування нашої зброї навіть усередині Росії буде мінімальною порівняно з наслідками перемоги Путіна - і тим самим дасть змогу іншим повірити, що ви можете перекреслити інтереси Заходу. Тому зараз саме час не тільки надати дозвіл на удари ракетами Storm Shadow, а й зробити це, не чекаючи рішення з Вашингтона", - переконаний Шаппс.

Крім того, він вважає, що потрібно піти далі, подвоївши підтримку Україні і закликавши членів НАТО та інші цивілізовані країни підтримати ініціативу. Він переконаний, що ці витрати ніщо порівняно з наслідками повномасштабного конфлікту між Китаєм і Тайванем.

Протистояння Тайваню та Китаю - останні новини

Пекін неодноразово заявляв свої права на Тайвань, вважаючи цю державу частиною Китаю. На нещодавніх виборах навіть були спроби втручання, щоб перемогу здобули сили, які підтримують злиття країн.

Тайвань зміцнює збройні сили, щоб протистояти Китаю, який назвав тайванську владу "сепаратистами" і відхилив неодноразові заклики до переговорів. У Пекіні заявили, що жодна "зовнішня сила" не може змінити майбутнє Тайваню.

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