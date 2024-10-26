Агентство Пентагону з питань співробітництва в галузі оборони заявило, що новий пакет складатиметься з ракетних і радіолокаційних систем.

США схвалили для Тайваню пакет зброї на $2 млрд. Вперше він включатиме поставку передової бойової системи протиповітряної оборони (ППО), що пройшла випробування боєм в Україні.

Агентство Пентагону з питань співробітництва в галузі оборони заявило, що новий пакет складатиметься з ракетних і радіолокаційних систем. У Пентагоні додали, що цей пакет підвищить безпеку Тайваню та "сприятиме підтримці політичної стабільності, військового балансу та економічного прогресу в регіоні", передає Reuters.

Зокрема, продаж ракетної системи призначений для трьох рішень протиповітряної оборони середньої дальності Національної удосконаленої зенітно-ракетної системи (NASAMS), які включають ракети наземного повітря AMRAAM збільшеної дальності.

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Система NASAMS пройшла бойові випробування в Україні і представляє значне збільшення можливостей ППО, які США експортують Тайваню.

Видання з посиланням на джерело в уряді США повідомило, що NASAMS є новою зброєю для Тайваню. В Азійсько-Тихоокеанському регіоні ці системи є лише в Австралії та Індонезії.

Міністерство оборони Тайваню вже привітало виділення цього пакету військової допомоги, відзначивши, що системи NASAMS пройшли бойове випробування в Україні та додавши, що це підсилить спроможності ППО в умовах частих військових маневрів Китаю.

Протистояння Тайваню і Китаю

Тайвань зміцнює збройні сили, щоб протистояти Китаю, який назвав тайванську владу "сепаратистами" і відхилив її неодноразові заклики до переговорів. Уряд Китаю заявив, що жодна "зовнішня сила" не може змінити майбутнє Тайваню.

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