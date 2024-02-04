Андрій Мельник заявив, що Німеччина стала на бік України і тим самим зробила історичний вибір.

Захід має зрозуміти, що війна президента РФ Володимира Путіна загрожує не тільки існуванню України, а й західній моделі демократії. Партнери Києва вже зробили багато, але, щоб зупинити диктатора, потрібно зробити більше.

"Для мене важливо, щоб Захід зрозумів, що це за війна. Йдеться не тільки про право України на існування. Путін хоче знищити західну модель демократії, свободи і прав людини. Це його головна мета. Це означає, особливо для німців, що потрібно зробити набагато більше, щоб зупинити Росію. Це має військовий вимір, але не тільки. Ми вдячні Берліну за солідний внесок і раді зростаючій ролі Німеччини як лідера", - заявив колишній посол України в Німеччині Андрій Мельник в інтерв'ю для N-TV.

За його словами, щоб дійсно зупинити Путіна, поставити його на місце, потрібно зробити набагато більше. Він зазначив, що Німеччина стала на бік України і тим самим зробила історичний вибір, але тепер не повинно бути стриманості.

Відео дня

Дипломат вважає, що Берлін має передати Києву як крилаті ракети Taurus, так і німецькі винищувачі Eurofighter Typhoon і Tornado, і багато іншого.

"Військова та фінансова допомога для оборони та звільнення України має стати частиною сенсу існування. Цього року уряд Німеччини підтримує нас 7 мільярдами євро на озброєння. Це справді вражає. Але, на жаль, цього все ще недостатньо, щоб іти в ногу з російською військовою машиною", - вказав Мельник.

Він завив, що необхідно віддати Україні 1% від економічного виробництва ЄС, що становитиме близько 160 мільярдів євро на рік.

"Це величезні гроші, які повинні в першу чергу генерувати наші союзники, ми це розуміємо. Але якщо ми не зробимо цього сьогодні, у Путіна може виявитися більше сил. Тому я хотів би звернутися до німецького суспільства та уряду Німеччини із закликом зберегти свою провідну роль у ЄС і взяти на себе масштабні зобов'язання щодо забезпечення внеску європейців у розмірі одного відсотка ВВП. Особливо у світлі подій у США", - підсумував екс-посол України в Німеччині.

Допомога Україні від Німеччини - головні новини

Глава МЗС Дмитро Кулеба заявив, що німецькі далекобійні ракети Taurus необхідні Україні для знищення військової інфраструктури РФ на окупованих українських територіях.

При цьому в компанії-виробнику Taurus Systems GmbH спростували слова експерта Соціал-демократичної партії з оборони Йоганнеса Арльта про те, що оборонна промисловість не може швидко поповнити запаси ракет, якщо їх передадуть Україні.

Зі свого боку президент Володимир Зеленський заявив, що відмова надавати Україні конкретну допомогу через недовіру дуже дорого обійдеться.

Вас також можуть зацікавити новини: