Примітно, що глава Білого дому на "великоднє перемир'я" Путіна поки ніяк не відреагував.

Російський диктатор Володимир Путін оголосив про "великоднє перемир'я", щоб краще виглядати в очах американського президента Дональда Трампа.

Так ініціативу кремлівського володаря оцінили експерти.

"Я не вважаю це серйозним показником того, що Путін готовий до миру", - сказав старший науковий співробітник Фонду Карнегі за міжнародний мир Ерік Чіарамелла, пише Washington Post.

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"Це явно маневр, щоб зберегти прихильність Трампа. Якби Путін був серйозний, він би прийняв більш тривале перемир'я, на яке українці вже погодилися", - вказав Чіарамелла.

При цьому російський учений, який говорив із виданням на умовах анонімності, припустив, що заява Путіна про "великоднє перемир'я" пролунала в той момент, коли "російське керівництво зрозуміло, що йому треба зробити якийсь жест, щоб перекинути м'яч на майданчик іншої сторони".

"Це театр для одного глядача - Дональда Трампа", - додав він.

Видання нагадало, що напередодні Трамп слідом за держсекретарем США Марко Рубіо пригрозив припинити спроби закінчити війну в Україні, якщо Москва і Київ незабаром не досягнуть прогресу найближчим часом. І якраз через добу Путін виступив із заявою про "великоднє перемир'я".

"Обидві сторони прагнуть показати зацікавленість у мирних переговорах перед дедалі більш нетерплячою адміністрацією Трампа", - констатувало видання.

Примітно, що глава Білого дому на "великоднє перемир'я" Путіна поки що ніяк не відреагував, а влада Євросоюзу до нього поставилася з недовірою.

"Великоднє перемир'я" Путіна

Учора ввечері Путін оголосив про великоднє перемир'я у війні проти України. За його указом, воно діятиме 30 годин.

Український президент Зеленський назвав перемир'я Путіна "спробою погратися з життями людей".

Серед європейських партнерів України Чехія першою відреагувала на "великоднє перемир'я" Путіна. Там звернули увагу, що сирени тривоги пролунали в Україні через хвилини після того, як Путін анонсував так зване великоднє перемир'я.

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