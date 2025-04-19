Чехія першою відреагувала на 'великоднє перемир'я' Путіна

Там звернули увагу, що сирени тривоги пролунали в Україні через хвилини після того, як Путін анонсував так зване великоднє перемир'я.

Після оголошеного російським диктатором Володимиром Путіним "великоднього перемир'я" міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський закликав не піддаватися путінській "пропаганді".

Таким чином, серед союзників України Чехія стала першою, хто прокоментував путінську ініціативу. Ліпавський закликав у соцмережі не піддаватися "його [Путіна] пропаганді".

"Сирени повітряної тривоги по всій Україні через хвилини після того, як було оголошено так зване великоднє перемир'я, показують, наскільки реально серйозний Путін", - висловився чеський міністр.

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"Україна прийняла припинення вогню місяць тому. Путін продовжує саботувати кожен крок до миру", - констатував він.

Перемир'я Путіна

Сьогодні надвечір Путін оголосив великоднє перемир'я у війні проти України. Як ішлося в повідомленні Кремля, усі бойові дії припиняються з 18:00 19 квітня до 00:00 21 квітня.

Через деякий час український президент Володимир Зеленський відреагував на анонсоване перемир'я. Зеленський назвав перемир'я Путіна "спробою погратися з життями людей".

Окрім Зеленського на оголошене кремлівським володарем перемир'я відреагували і в Міністерстві закордонних справ. Зокрема, глава МЗС Андрій Сибіга сказав, що насправді словам Путіна не варто довіряти, треба дивитися на його дії.

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