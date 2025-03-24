Найбільшу увагу привертають висловлювання Віткоффа про окуповані Росією українські землі.

Кремль радіє і не може повірити своїй удачі через коментарі спецпредставника президента США Дональда Трампа Стіва Віткоффа про те, що російський диктатор Путін не має наміру захопити всю Європу, а також про окуповані українські землі.

Як зазначає Sky News у своєму аналізі, у Москві насолоджуються коментарями Віткоффа, які потрапили на перші шпальти всіх російських газет. Інтерв'ю спецпредставника Трампа скандальному журналістові Такеру Карлсону спонукало розмови про "взаємне тяжіння" між Білим домом і Кремлем. Видання зазначило, що це тому, що Віткофф повторив багато кремлівських наративів: що Путін "хоче миру"; що страхи європейців перед подальшим російським просуванням "абсурдні"; що "першопричина" війни - не російська агресія, а питання української державності.

Журналісти Sky News навели кілька прикладів того, про що писали російські газети з цього приводу. Перший із них - матеріал "Независимой газеты", яка написала, що Москва не може повірити у свою удачу - адже тепер американські та російські офіційні особи тепер говорять "однією мовою". Російська газета навіть наважилася стверджувати, що коментарі Віткоффа показують, що інтереси РФ "виправдані" і будуть взяті до уваги людьми Трампа.

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Далі видання навело приклад газети "Коммерсант", яка з натхненням розповіла про "захоплені оцінки" Віткоффа на адресу володаря Кремля.

Але найбільшу увагу привертають висловлювання Віткоффа про окуповані Росією українські землі, зазначили в американському виданні. Зокрема, він заявив, що більшість людей на окупованих територіях хотіли б жити під владою Росії, пославшись на організовані Москвою "референдуми", які засудила світова спільнота.

Головна пропагандистка Кремля Маргарита Симоньян навіть заявила, що готується ґрунт для визнання територіальних претензій РФ.

Заяви Віткоффа про Україну

23 березня Віткофф пояснив, чому назвав окуповані області України "російськими". Він сказав, що ця думка поширена винятково в Росії, а він сам не стає ні на бік РФ, ні на бік України.

А сьогодні голова комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Олександр Мережко заявив, що Трамп має звільнити Віткоффа за скандальні заяви про Україну.

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