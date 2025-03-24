Мережко зіронізував, що незрозуміло, чи є Віткофф посланцем Трампа, чи посланцем Путіна.

Представник Дональда Трампа Стів Віткофф, який очолює переговори про припинення вогню, має бути усунутий з цієї посади за свої проросійські коментарі. Про це заявив у коментарі Sky News голова комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики і міжпарламентського співробітництва Олександр Мережко.

Коментуючи заяви Віткоффа про те, що першопричиною війни була думка Кремля про те, що Україна є "несправжньою країною" Мережко наголосив, що американський дипломат просто повторює путінську пропаганду.

"Він посланець президента Трампа чи... посланник Путіна?" - запитав він.

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Мережко заявив, що Віткофф "має бути відсторонений як представник Трампа, тому що він дискредитує Сполучені Штати і зовнішню політику США".

На його переконання, "президент Трамп повинен зробити дуже серйозні кроки - він повинен спростувати ці заяви, тому що вони небезпечні".

Мережко також додав, що в оточенні Трампа "є різні люди - ті, хто розуміє, що відбувається, і ті, хто не розуміє", маючи на увазі, що Віткофф належить до останніх.

Заяви Віткоффа

Раніше Віткофф в інтерв'ю Такеру Карлсону висловив свої думки про "першопричину" війни.

"У Росії є відчуття, що Україна - це фальшива країна, що вони просто склеєні у свого роду мозаїку, ці регіони", - сказав він.

Він також заявив, що росіяни "де-факто" контролюють окуповані регіони, але водночас виявився не здатним навіть правильно назвати всі області, про які йдеться.

Віткофф також заявив, що він вірить Путіну і нібито його бажанню домогтися миру. "Путін не хоче захоплювати всю Європу, ситуація значно відрізняється від Другої світової війни", - додав він.

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